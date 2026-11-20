يفتح التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي الباب أمام تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل البشرية وحدود السيطرة على التكنولوجيا، في ظل دخول هذه التقنيات بقوة في سباق التنافس العسكري والتكنولوجي بين القوى الكبرى.

تقدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وبينما تقدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي فرصًا غير مسبوقة لتطوير العلوم والتعليم والإعلام وتحسين جودة الحياة، تبرز مخاوف من توظيفها في الحروب وإدارة الأسلحة والمنظومات العسكرية، فضلًا عن احتمالات تطور قدراتها بصورة تتجاوز قدرة البشر على التحكم فيها، وهو ما يطرح ضرورة وضع قواعد وضوابط تضمن عدم تحول هذه التكنولوجيا من أداة للتقدم إلى مصدر تهديد للأمن العالمي.

وحذر الكاتب الصحفي أكرم القصاص من المخاطر المرتبطة بالتطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن دخوله سباق التسلح التكنولوجي بين القوى الدولية يثير تحديات خطيرة تتعلق بقدرة الدول والمؤسسات على إحكام السيطرة عليه.

وأوضح القصاص، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الذكاء الاصطناعي يشهد تطورًا بوتيرة شديدة السرعة، وهو ما يثير مخاوف بشأن إمكانية وصول هذه الأنظمة إلى مراحل تستطيع خلالها تطوير قدراتها ذاتيًا، بما قد يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة خلال المستقبل.

أخطر السيناريوهات المحتملة

وأشار إلى أن أحد أخطر السيناريوهات المحتملة يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنظومات العسكرية، وتوظيفه في إدارة العمليات القتالية وتطوير الأسلحة، وصولًا إلى احتمالات ارتباطه بأنظمة التحكم في الأسلحة النووية، الأمر الذي يضاعف المخاوف بشأن مستقبل الأمن والاستقرار الدوليين.

تحسين حياة البشر وإحداث تطور

وفي المقابل، أكد أن الذكاء الاصطناعي لا يحمل مخاطر فقط، بل يمتلك إمكانات هائلة يمكن الاستفادة منها في تحسين حياة البشر وإحداث تطور كبير في العديد من المجالات، وعلى رأسها الإعلام والدراما والعلوم والتعليم، فضلًا عن دوره في تطوير أساليب العمل والإنتاج وفتح آفاق جديدة للابتكار.

التفاهمات الدولية بين القوى الكبرى

ولفت إلى أن التحدي لا يتعلق فقط بالاتفاقات السياسية أو التفاهمات الدولية بين القوى الكبرى، خاصة أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على الحكومات، وإنما تشارك فيه شركات خاصة ومؤسسات تكنولوجية متعددة، وهو ما يجعل فرض السيطرة الكاملة على مسار تطوره أمرًا بالغ الصعوبة.

وشدد القصاص على أن القضية الأساسية لا تتمثل في رفض الذكاء الاصطناعي أو الخوف من التقدم التكنولوجي، وإنما في كيفية تنظيم استخداماته ووضع ضوابط واضحة تحكم توظيفه، بما يضمن الاستفادة من قدراته المتطورة دون السماح بإساءة استخدامها أو تحولها إلى تهديد للبشرية.

تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات الأمان

وأكد أن تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات الأمان أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع اتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية والعسكرية، بما يستوجب وجود ضمانات تحول دون خروج هذه التكنولوجيا عن السيطرة أو الوصول إلى مرحلة تصبح فيها تداعياتها أكبر من قدرة الإنسان على مواجهتها.