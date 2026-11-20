خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

خطيب المسجد الحرام:

الشريعة جاءت بمنهج رباني متكامل وتشريع إلهي محكم

الشريعة تضبط حياة الإنسان وتقيمها على الوسطية والاعتدال

خطيب المسجد النبوي:

من علامة التوفيق تدارك الفرطات والندم على الهفوات

الاستغفار مجمع الخيرات ومنبع الطاعات



نشر موقع صدى البلد، ملخص خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفي كلا الخطبتين انتهت بالدعاء على جماعة الحوثي الإرهابية.

خطبة المسجد الحرام

أوصى، الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، المسلمين بتقوى الله عز وجل، مبينًا أن الاعتدال سنة إلهية، وحكمة ربانية، وحقيقة كونية.

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام، في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام: إن الله أقام هذا الكون على نظام محكم بديع، وميزان دقيق رفيع، تتجلى فيه عظمة الخالق وحكمته، وكمال تدبيره وقدرته، كما جاءت الشريعة بمنهج رباني متكامل، وتشريع إلهي محكم شامل، يقوم على الوسطية والاعتدال، والقسط والميزان.

وأوضح أن الشريعة تضبط حياة الإنسان، وتقيمها على الوسطية والاعتدال، فيجمع بين مطالب الروح وحاجات الجسد، وبين حقوق النفس وحقوق الخلق، وبين الاستعداد للآخرة وعمارة الدنيا، بلا إفراط ولا تفريط، بل اعتدال بلا انحراف، وإنصاف بلا إجحاف.

وبيّن إمام وخطيب المسجد الحرام، أن الاعتدال في حياة الإنسان مطلب جليل، ومقصد نبيل، ومنهج رشيد، ومسلك سديد، فالإنسان لا تنتظم حياته، ولا تكتمل سعادته، ولا يدرك مناه، ولا يسمو في دنياه وأخراه، إلا إذا أعطى كل ذي حق حقه، وبذل لكل جانب حظه ومستحقه، فلا يطغى حق على حق، ولا يقدم شأن على ما هو أحق، فيحيا في سعادة وهناء، وطمأنينة ورخاء، وأما إذا اختل ميزانه، واضطرب نظامه، فإن حياته تتحول إلى شقاء، ومعيشته إلى عناء، وتتزاحم عليه الحقوق والواجبات، ويتشتت بين المهام والمسؤوليات.

وأشار إلى أن الاعتدال ليس مجرد تنظيم للوقت، ولا توزيع للجهد، ولا تسوية بين الحقوق المتفاوتة، بل هو فقه في الأولويات، وحكمة في مراعاة الحقوق والواجبات، وبصيرة في تقدير المصالح والمفاسد، فمن العدل أن يعرف لكل حق قدره، ولكل واجب منزلته، ولكل أمر مرتبته، وأن تضبط الأمور بميزان الشرع، لا بميزان العادة والهوى، فتقدم الفرائض على النوافل، والضروريات على الحاجيات، والأهم على المهم، وتراعى العواقب والمآلات.

وأكد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أكمل الناس اعتدالًا، وأقومهم ميزانًا، فكان أعبدهم لربه، وأكرمهم لأهله، وأنفعهم لخلقه، وكان ذلك أصلًا في توجيهه، ومعلمًا في تربيته، قرره في نفوس أصحابه، وأرشدهم إلى التزامه.

ولفت إلى أن الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، المراعي لوسع المكلف، والقائم على إعطاء كل ذي حق حقه، من غير غلو يورث الانقطاع، ولا تفريط يؤول إلى الضياع، فإن الخروج عن حد الاعتدال خروج عن جادة الشريعة وقصدها.

وأوضح أن من فقه الحياة أن يدرك المرء أن النجاح لا يكون بالتفوق في شأن من شؤونها فحسب، بل يكون بحسن الجمع بين كل جوانبها، فترى المرء محافظًا على عبادته، معتنيًا بصحته، راعيًا لأسرته، ناجحًا في عمله، محسنًا في علاقاته، راشدًا في دينه ودنياه، فذلك هو اللبيب الذي عقل عن الله أمره، واقتفى أثر نبيه -صلى الله عليه وسلم-، مشددًا على أن أولى ما يراعى من الحقوق حق الله تعالى بإخلاص العبادة له، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واتباع هدي رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأن يجمع العبد بين صلاح الدنيا وفلاح الآخرة، فلا تشغله دنياه عن أخراه، ولا يمنعه طلب الآخرة من عمارة دنياه، وكما أن لله تعالى حقًا يجب أداؤه، فإن للنفس حقًا تجب رعايته، وللأهل حقًا يجب الوفاء به، فيرعى حق النفس بالعناية بروحها وجسدها، فلا يصلح أحدهما بإهمال الآخر، ويقوم بحق الأهل بحسن الرعاية والعشرة، والتربية والنفقة.

وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام أن الاعتدال فضيلة تكتسب، وملكة تهذب، ومنهج يقوم على علم وبصيرة، ومجاهدة ومصابرة، وهو عنوان النضج والحكمة، ودليل الخبرة والفطنة، فالإنسان في هذه الحياة كالسفينة التي تمخر عباب بحر متقلب، لا تقف ساكنة خشية الأمواج، بل تمضي في طريقها بثبات وإحكام، وعزيمة وإقدام، فالاعتدال ليس ركودًا ولا جمودًا، بل حركة راشدة، وانطلاقة واعية، لا اندفاع يفضي إلى التهور، ولا تردد يورث العجز والتعثر.

وبيّن إمام وخطيب المسجد الحرام، أن من الاعتدال الجمع بين الثبات على الأصول والوعي بمستجدات العصر، فلا جمود يحجب المرء عن إدراك واقعه، ولا انفتاح يخرجه عن ثوابت دينه، ولا يتأتى هذا الاعتدال إلا بالرجوع إلى العلماء الراسخين، والصدور عن أهل العلم المعتبرين، صيانة للعقول من انحرافات أهل الأهواء والجماعات الضالة، وحماية للأفكار من لوثات التيارات الهدامة، واستمساكًا بعلم يعصم من الغواية والضلال، وبصيرة تهدي إلى الحق والاعتدال.

وتطرق إمام وخطيب المسجد الحرام، إلى صور الاعتدال في الحياة، ومنها حال المرء بين الجد والراحة، فلا اندفاع يورث الانقطاع، ولا تراخي يفضي إلى الضياع، والجمع بين العقل والعاطفة، فلا عقل مجرد من المشاعر والرحمة، ولا عاطفة منفلتة من الرشد والحكمة، والجمع بين المثالية والواقعية، فلا مثالية تتجاهل حدود الإمكان، ولا واقعية تورث العجز والاستسلام، والجمع بين الطموح والقناعة، فلا طموح يورث الجشع والطمع، ولا قناعة تفضي إلى الدعة وترك العمل، والاعتدال في الإنفاق، فلا إسراف يفضي إلى التبذير، ولا إمساك يبلغ حد التقتير.

وأوضح أن من حسن الاعتدال أن يجعل المرء من ماضيه عبرة، ومن حاضره عملًا، ومن مستقبله أملًا، وأن فقه الاعتدال لا يقف عند صلاح الإنسان في نفسه، بل يمتد إلى علاقاته ومعاملاته، فيجمع في التربية والمعاملة بين الحزم والرحمة، بحزم تلطفه الرحمة، ورحمة يضبطها الحزم، وأن يجمع بين الثقة والمحاسبة، فلا ثقة تفضي إلى الإهمال والتفريط، ولا محاسبة تورث الشك والتضييق.

وشدد على أن من مقتضيات الاعتدال في الفكر والمواقف لزوم العدل والإنصاف، والبعد عن الجور والإجحاف، ووضع الأمور في مواضعها، والحكم على المواقف بحقائقها، لا بالدعاوى والشعارات، والتثبت من الأخبار وتمحيصها، والتمييز بين حقائقها وشائعاتها، فلا تصديق لكل ما يبث ويذاع، ولا انسياق وراء كل ما ينشر ويشاع، بل تحرٍّ للصواب والدقة، ورجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة، لا سيما فيما يتعلق بشؤون البلاد وأمنها، واستقرارها وسلامة أهلها.

وأوضح أن بلادنا المباركة، المملكة العربية السعودية، لم تزل حفية بقضايا الإسلام والمسلمين، عنية بحقوقهم ومقدساتهم على مر السنين، وفي مقدمتها قضية المسجد الأقصى المبارك، التي ظلت حاضرة في مواقف المملكة وجهودها؛ نصرة للحق، ودفاعًا عن المقدسات، وسعيًا إلى رفع الظلم والعدوان، وإرساء دعائم العدل والأمان.

وأكد أن الاعتدال هو أساس صلاح الأفراد والمجتمعات، وركيزة في استقرار الأوطان والحضارات، ويتجلى في الحرص على وحدة الصف وجمع الكلمة، والسمع والطاعة، ولزوم الجماعة، وتقديم المصالح العامة على الخاصة، فلا اختلاف يورث الفرقة، ولا تعصب يثير الفتنة، بل ائتلاف يعزز اللحمة، وتعاون يحقق المصلحة، فمتى ما أديت الحقوق بأمانة، وروعيت الواجبات بعدالة، ساد التراحم والوفاء، وقويت روابط المحبة والإخاء، وتهيأت سبل الازدهار والنماء، وبهذا الفقه الرشيد، والميزان السديد، ينطلق الإنسان في مناكب الأرض يسعى في مصالح دينه ونفسه وأهله ووطنه، تدفعه العزيمة والأمل إلى فعل الخير وإتقان العمل، على هدى ورشاد، وحكمة وسداد.

ودعا الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، خطيب المسجد الحرام، على جماعة الحوثي الإرهابية في نهاية خطبة الجمعة اليوم.

وقال الشيخ ياسر بن راشد الدوسري: اللهم احفظ وانصر رجال أمننا وجنودنا المرابطين على حدودنا اللهم ثبت أقدامهم اللهم عليك بجماعة الحوثي الإرهابية اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم اجعل دائرة السوء عليهم يا قوي يا عزيز.

خطبة الجمعة من المسجد النبوي

وأوصى إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ صلاح البدير المسلمين بتقوى الله والإنابة والاستقامة وترك الذنوب والآثام قال تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ).

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي، أن من علامة التوفيق تدارك الفرطات والندم على الهفوات والإقلاع عن السيئات والاستغفار من الزلات.

وأفاد أن النصوص دلّت على الاستغفار قال جلّ من قائل (وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) وفي الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).

وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي، أن الاستغفار عادة الأبرار وديدن الأخيار قال تعالى ((رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ)) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (وَاللهِ إني لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إليهِ في اليومِ أَكْثَرَ من سَبْعِينَ مَرَّةً).

وتابع إمام وخطيب المسجد النبوي: إذا كان هذا شأن الأنبياء والرسل فماذا ينبغي أن يكون عليه أهل التفريط والإضاعة المسرفين في الآثام التاركين للطاعة.

وبيّن إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف أن الاستغفار مجمع الخيرات ومنبع الطاعات وبه تستنزل الأرزاق والبركات وزيادة في الإيمان وبهجة في الجنان وقوة في الأبدان وكثرة في المال والولد وسلامة من الضيق والكرب قال تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا).

وأشار أن كثرة الاستغفار أمان من المخاوف ونور في الصحائف وممحاة للذنوب قال تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ).

وبين أن باب التوبة مفتوح قال جلّ وعلا: ((قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).

وتابع إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف قائلًا إن الله تعالى أخبر عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته قال عز وجل ((وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا)) وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تعالى: يا بن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا بن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك، يا بن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا، لأتيتك بقرابها مغفرةً).

وحث إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف على التوبة والاستغفار من الذنوب فالله تعالى لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر فهو بعد التوبة غافر.

وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي، أن المستغفرين صدقًا الذين يستغفرون ثم لا يعودون ويندمون ثم لا ينقلبون ويقلعون ثم لا يرجعون.

وقال إمام وخطيب المسجد النبوي،: إن من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود فباب التوفيق عنه مسدود.

وختم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف أن من لم تكن ثمرة الاستغفار تعجيل التوبة وترك الإصرار على المعصية والغمامة من الظلم والجور هو جاهل مغرور.

ودعا الشيخ صلاح البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، خلال خطبة الجمعة اليوم على جماعة الحوثي الإرهابية بعد اعتداءاتها على المملكة العربية السعودية.

وقال الشيخ صلاح البدير في دعاءه على الحوثي: اللهم احفظ السعودية وبلاد المسلمين من كيد الكائدين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحب وترضي اللهم احفظ جنودنا واحمي حدودنا وانصر جيوشنا وسدد رميهم واربط على قلوبهم وانصرهم على القوم الظالمين وتقبل موتاهم في الشهداء.

وتابع: اللهم عليك بالحوثيين المفسدين اللهم اهزم الحوثيين وأعوانهم وأنصارهم اللهم لا ترفع لهم في اليمن راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم واقتلهم بسلاحهم وأحرقهم بنارهم واجعل سعيهم في ضلال