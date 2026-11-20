تواصلت فعاليات النسخة الـ38 من دوري كأس محافظ بني سويف في كرة القدم للعام المالي 2026/2027، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، من خلال إدارة التنمية الرياضية، بنادي الشباب الرياضي، وسط منافسة بين الفرق المشاركة، وفي إطار دعم الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين شباب المحافظة.

وشهدت منافسات المجموعة الرابعة، أمس الخميس الموافق 19 نوفمبر، إقامة مباراتين، أسفرت الأولى عن فوز فريق مركز شباب طحا البيشة على فريق مركز شباب الميمون بنتيجة 5 أهداف دون مقابل، فيما انتهت المباراة الثانية بفوز فريق نادي سمسطا على فريق مركز شباب الدوالطة بنتيجة 5 أهداف مقابل 4

وتُقام فعاليات الدوري تنفيذًا لتوجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، في إطار دعم الرياضة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في المنافسات الرياضية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز روح التنافس الإيجابي والعمل الجماعي بين الفرق المشاركة.

وتنفذ فعاليات البطولة تحت إشراف هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتور أبو الخير عبدالتواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة، و عبدالله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية، وبمشاركة الأخصائيين الرياضيين بالإدارة