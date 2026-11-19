في إطار توجيهات الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، وبناءً على تعليمات محمد صلاح، وكيل المديرية، وبإشراف عام من ماجد أبو سيف، مدير إدارة التطوير التكنولوجي، نظمت إدارة التطوير التكنولوجي على مدار أسبوع سلسلة من المعارض التمهيدية للمسابقة العالمية للعلوم والهندسة (ISEF)، بمشاركة عدد من الطلاب أصحاب المشروعات والأفكار البحثية المبتكرة.



وتأتي هذه المعارض في إطار دعم ورعاية العقول الطلابية الواعدة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لعرض مشروعاتهم وأفكارهم البحثية، وتنمية مهارات البحث العلمي والابتكار، بما يؤهلهم للمنافسة في واحدة من أبرز المسابقات العلمية الدولية التي تجمع المبدعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.



وشهدت المعارض أعمال تحكيم المشروعات البحثية من خلال لجنة علمية ضمت نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ممن يمتلكون خبرات أكاديمية وبحثية متميزة، حيث تولوا تقييم المشروعات وفقًا للمعايير العلمية، بما يسهم في توجيه الطلاب وتطوير أفكارهم البحثية.



وفي هذا السياق، ثمّن الدكتور عصام عمارة جهود أعضاء لجنة التحكيم، مقدمًا لهم خالص الشكر والتقدير على مشاركتهم ووقتهم وخبراتهم العلمية، ودعمهم لأبنائنا الطلاب وإيمانهم بقدراتهم وإمكاناتهم الواعدة.



وأكد مدير المديرية أن العمل بروح الفريق وتكامل الجهود يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح هذه الفعاليات، وتوفير بيئة تعليمية محفزة لاكتشاف إبداعات الطلاب، ودعم قدراتهم على البحث والتفكير والإبداع.



ومن جانبه، وجّه الأستاذ ماجد أبو سيف، مدير إدارة التطوير التكنولوجي، الشكر والتقدير لفريق العمل بوحدة البحث العلمي، وفي مقدمتهم الدكتورة إيمان أحمد أبو النور، رئيس وحدة البحث العلمي ومنسق المسابقات العلمية ومنظمة المعارض، تقديرًا لجهودها في الإعداد والتنظيم، مثمنًا الدور الذي تقوم به الوحدة في ترسيخ ثقافة الابتكار، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما وجّه الشكر لفريق العمل المشارك في تنظيم المعارض، وهم:

الأستاذة هند عبد الرحيم، عضو وحدة البحث العلمي. أسماء إبراهيم عثمان، نرمين عبد الملك، نجلاء زيدان، محمد رمضان، محمد فتحي.



فمن كل معرض تنطلق فكرة، ومن كل فكرة يولد ابتكار، ومن بين عقول أبنائنا الطلاب تتشكل ملامح مستقبل أكثر إشراقًا.

معًا نحو تعليم يصنع المعرفة، وبحث علمي يقود الابتكار، وأجيال تمتلك أدوات صناعة المستقبل.