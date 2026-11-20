في تحرك رقابي حاسم لحماية صحة الطلاب والمواطنين، تمكنت حملات مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة ببني سويف، بمركز الفشن، من ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، خلال حملات استهدفت المنشآت الغذائية والمناطق المحيطة بالمدارس، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للأغذية غير الصالحة للاستهلاك



جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة وتحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.



وأسفرت الحملات عن ضبط 180 كجم من اللوليتا بإجمالي 3 آلاف قطعة داخل 100 كرتونة، و228 لترًا من العصائر بإجمالي 912 عبوة سعة العبوة 250 مل، بالإضافة إلى 41 كجم من المواد الغذائية المتنوعة شملت الشيكولاتة بمختلف أنواعها، وسكر الألوان، وبدائل زبدة الكاكاو، والجلوكوز السائل، فضلًا عن كميات متنوعة من الشيبسي والسناكس منتهية الصلاحية.



وتم التحفظ على جميع المضبوطات ونقلها إلى مقر الإدارة الصحية بالفشن، وتحرير المحاضر اللازمة، مع العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملات الدكتور عبد الله الدكش مدير الوقائي بالفشن، والأستاذ محمد محمود أحمد مراقب أول الأغذية، ومفتشو الأغذية كيرلس عادل لبيب، ومحمد عبد القادر، وحمدي عاشور