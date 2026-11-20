أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإضرام النيران في سيارة ميكروباص بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعدما كشف التحقيق عن تورط شاب في تحريض اثنين آخرين على ارتكاب الواقعة مقابل 15 ألف جنيه، انتقامًا من نجل مالك السيارة بسبب خلافات بينهما.

خلافات وراء حرق الميكروباص

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني توجها إلى مكان ركن السيارة الميكروباص أسفل مسكن مالكها، مستقلين دراجة نارية، وسكبا مادة البنزين عليها، ثم أشعلا النيران بها، ما أدى إلى احتراقها، قبل أن يلوذا بالفرار.

وأضافت التحقيقات أن الواقعة جاءت بتحريض من متهم ثالث، يبلغ من العمر 20 عامًا، على خلفية خلافات سابقة بينه وبين نجل مالك السيارة، واتفق مع المتهمين على تنفيذ الواقعة مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه.

ضبط المتهمين بعد 3 ساعات من هروبهما

وتوصلت التحريات، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، إلى تحديد هوية المتهمين المنفذين، وهما سائق يبلغ من العمر 23 عامًا وعاطل يبلغ 19 عامًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما بعد نحو 3 ساعات من ارتكاب الواقعة، كما جرى ضبط المتهم الثالث المحرض.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، وكشفوا تفاصيل الاتفاق فيما بينهم، لتتولى النيابة العامة التحقيق، وتصدر قرارها بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات.