كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص قيام العاملين بمحطة وقود بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية بمنعه من تموين سيارته بالوقود وتعبئة جراكن بالمواد البترولية، في الوقت الذي سمحوا فيه بتعبئة جراكن أخرى وتحميلها داخل مركبة «تروسيكل».

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محطة الوقود محل الشكوى، حيث تم التقابل مع المدير المسؤول، الذي أقر بصحة الواقعة، موضحًا أنه قام بصرف حصة السولار المقررة لأحد المخابز البلدية المدعمة، وتحميلها داخل الجراكن بالمركبة المشار إليها، وذلك بناءً على تصريح صادر من مكتب تموين طلخا، مؤكدًا أن هذا الإجراء متبع مع حاملي التصاريح.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخص القائم على نشر الفيديو، وبسؤاله أقر بأنه نشر المقطع بعد رفض العاملين بالمحطة تعبئة جركن خاص به يحتوي على بنزين، وإبلاغه بأن ذلك مخالف للقواعد، رغم قيامهم بتعبئة جراكن داخل مركبة «تروسيكل».

وأضاف أنه لم يكن يعلم أن مركبة التروسيكل الظاهرة في الفيديو مخصصة لأحد المخابز البلدية المدعمة، وأن تعبئتها تمت بموجب تصريح رسمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.