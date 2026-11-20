لقي شاب مصرعه، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق بمنطقة المقطم بالقاهرة، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة.

كواليس حادث المقطم

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب أثناء عبوره الطريق فوجئ بسيارة قادمة بسرعة كبيرة، ولم يتمكن قائدها من تفاديه، فاصطدم به بقوة، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

نقل الجثمان

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت عرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما طلبت سماع أقوال الشهود وقائد السيارة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوقوف على ملابساته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.