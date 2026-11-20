أفادت وسائل إعلامية بإصابة 4 فلسطينيين بينهم أطفال بحالات حرجة جراء غارتين استهدفتا مواطنين في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي إنسحب من المنطقة الواقعة خلف معصرة أبو عودة، شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عقب عملية عسكرية استمرت أكثر من 12 ساعة.

جدير بالذكر ، أن المنطقة شهدت عمليات حفر وتفجير وتجريف، طالت الأراضي المحيطة بمعصرة أبو عودة على شارع صلاح الدين، قرب وادي غزة.



وكان الجيش الإسرائيلي والشاباك قد أعلنا بدء عملية عسكرية مركّزة لتدمير نفق غرب «الخط الأصفر»، في مناطق سيطرة حماس، قالا إنه يشكّل تهديدًا فوريًا ومباشرًا للقوات الإسرائيلية.

وذكر منسق حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية في 3 مربعات وسط قطاع غزة حيث تم إغلاق محور صلاح الدين أمام حركة المرور في 3 مربعات وسط قطاع غزة.