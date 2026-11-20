وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ضربة جديدة لحائزي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة طهطا، بعدما أسفرت التحريات عن ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر «الشابو»، وعدد من الأدوات المستخدمة في التعاطي، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد ورود معلومات إلى الرائد عبدالله أبو عقيل، رئيس مباحث القسم، بشأن حيازة عدد من الأشخاص مواد مخدرة بدائرة القسم.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات واستصدار الإذن القانوني اللازم، تمكنت قوة أمنية من ضبط 3 متهمين، وهم «مصطفى ص»، 29 عامًا، مقيم بطريق بنهو، و«أبوالحسن م»، 48 عامًا، مقيم بطريق بنهو، و«محمد ع»، 37 عامًا، مقيم بمنطقة ساحل طهطا.

وبتفتيش المتهمين، عثرت القوات بحوزتهم على كمية من مخدر «الشابو»، ومقص، وأداة «كتر»، وعدد من لمبات التعاطي، إلى جانب مبلغ مالي وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتأتي عملية الضبط في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازتها، وملاحقة العناصر المتورطة في تلك الأنشطة، من خلال تكثيف التحريات وتوجيه الحملات الأمنية بمختلف دوائر المحافظة لضبط الخارجين عن القانون.

وتم اقتياد المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة.