شهد الطريق الزراعي "زفتى ـ بنها" بمحافظة الغربية اليوم مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم تروسيكل وسيارة ملاكي إثر السرعه الزائدة. كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفى زفتى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بنطاق دائرة المركز .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته. كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى طوارئ مستشفى زفتى العام لاسعافهم.

رفع كفاءة الخدمات

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.