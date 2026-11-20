وجه محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى لاعبي القلعة الحمراء قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أهمية المباراة في ظل صراع الفريقين على صدارة جدول الترتيب.

وقال محمد بركات، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مواجهة بيراميدز المقبلة تمثل اختبارًا مهمًا للأهلي، خاصة في ظل فارق النقاط بين الفريقين، مشيرًا إلى أن أداء الفريق في آخر مباراتين يمنحه بعض التفاؤل قبل اللقاء.

وأضاف: «ماتش بيراميدز الجاي ماتش مهم خصوصًا للأهلي عشان فرق النقط، اللي مريحني إن آخر ماتشين للأهلي شفته أحسن».

وتابع بركات أنه يتمنى أن يخوض لاعبو الأهلي المباراة بعيدًا عن الضغوط، وأن يظهروا بالمستوى الفني المعروف عنهم، مؤكدًا امتلاك الفريق عناصر مميزة وقادرة على صناعة الفارق.

واختتم تصريحاته قائلًا: «إحنا عندنا لعيبة أجمد وأخطر، بس المهم يبقوا في مستواهم، وأتمنى إني أشوفهم في مستواهم يوم الاثنين الجاي».

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة، بينما يأمل بيراميدز مواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة الدوري.