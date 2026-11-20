تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له أمام اليورو في 20 شهرا، متخليا عن بعض مكاسبه الأخيرة، رغم استمرار تفاؤل المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة الأوروبية الموحدة مع اقتراب سلسلة من الانتخابات الرئيسية في أنحاء أوروبا خلال عام 2027.

كما سجل الإسترليني انخفاضا طفيفا أمام الدولار، الذي حافظ على تداوله قرب أعلى مستوى له منذ 2 أبريل 2025، حين أعلنت إدارة ترامب فرض حزمة واسعة من الرسوم الجمركية.

وجاءت تحركات العملة البريطانية عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة خلال أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوياته في عام.

وأكد بنك إنجلترا، تعليقًا على البيانات، التزامه بتحديد أسعار الفائدة بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% واستقراره عند هذا المستوى.

وفي أسواق الصرف، ارتفع اليورو بنسبة 0.23% إلى 83.65 بنس، بعدما سجل 83.20 بنس يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 مارس 2025، بينما تراجع الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.31475 دولار.

وقالت جين فولي كبيرة استراتيجية النقد الأجنبي لدى بنك "رابوبنك"، إن البنك يتوقع استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني قرب مستوى 0.83 خلال شهر، مع احتمال تراجعه إلى نحو 0.82 قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأضافت أن المخاوف بشأن الأوضاع المالية في فرنسا قد تمثل مصدر ضغط على اليورو، رغم تراجع مؤشر علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية إلى نحو 150 نقطة أساس مؤخرًا، مقارنة بأعلى مستوى له في 15 عامًا عند نحو 180 نقطة أساس.

من جانبه.. قال كريس تيرنر رئيس استراتيجية النقد الأجنبي لدى بنك "آي إن جي"، إن اتباع بنك إنجلترا سياسة نقدية أكثر تشددًا مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب جهود رئيس الوزراء آندي بورنهام لتعزيز التقارب مع أوروبا، من شأنهما تقديم دعم إضافي للجنيه الإسترليني أمام اليورو.

وفي إطار هذه المساعي، أعلنت بريطانيا الخطوط العريضة لحزمة من الاتفاقات التي تأمل التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة تعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وتشمل برنامجا لتبادل الخبرات بين الشباب، واتفاقا بشأن تجارة الأغذية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال انبعاثات الكربون.

وفي سياق متصل.. قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إن سوق العمل البريطانية لم تعد تبدو في حالة تباطؤ، رغم استمرار وجود قدر من الطاقة الاستيعابية غير المستغلة.

وتشير توقعات البنك المركزي إلى أن التضخم في المملكة المتحدة سيظل عند مستوى 2% أو أعلى حتى نهاية عام 2028، في أطول فترة من نوعها منذ انتهاء فترة مماثلة استمرت 27 عامًا في عام 1994.