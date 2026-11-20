قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن البنك سيعمل على جعل خطوط مبادلة العملات مع الدول الأخرى أكثر سهولة في الوصول؛ لحماية منطقة اليورو من الصدمات المالية الخارجية وتعزيز الدور العالمي لليورو.

وأوضحت لاجارد - خلال مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/- أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البنك لدعم الاستخدام الدولي للعملة الموحدة وتقليل اعتماد منطقة اليورو على الدولار الأمريكي في التجارة والاستثمار، وسط تساؤلات عالمية متزايدة حول هيمنة الدولار على المدى الطويل في ظل السياسات الاقتصادية الأمريكية المتقلبة وتنامي الدين العام الأمريكي.

وأضافت أن الهدف الأساسي لخطوط المبادلة هو الحد من انتقال التوترات المالية من الخارج؛ بما يدعم ضبط تكاليف الاقتراض داخل منطقة اليورو، إلى جانب طمأنة المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على حيازة الأصول المقومة باليورو؛ إذ تقتصر هذه الخطوط حاليًا على بنوك مركزية كبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك الشعب الصيني.

وفي سياق متصل.. فتح المركزي الأوروبي مؤخرًا تسهيل (EUREP) الذي يتيح للبنوك المركزية الأجنبية الحصول على السيولة باليورو مقابل ضمانات مقومة بالعملة الموحدة، حيث أبدت أكثر من 30 دولة اهتمامًا بالاستفادة منه.