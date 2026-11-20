أعلنت الفصائل اليمنية أن ميناء جدة السعودي وجميع موانئ المملكة في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا لقواتها في حال نفذ قوات التحالف تهديداتها بقصف ميناء الحديدة.



كما حذرت الفصائل في بيان لها الموظفين والعاملين فيها والمتواجدين بالقرب منها بإخلائها فورا والابتعاد عنها.

وكذا ؛ دعت جميع الشركات الملاحية لإخلاء سفنها من تلك الموانئ فورا.

دعت القوات المشتركة للتحالف المدنيين الى ضرورة إخلاء ميناء الحديدة بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، لسلامتهم.



وفي وقت لاحق ؛ قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي، إنّ التحالف نفّذ عملية عسكرية نوعية لاستهداف قدرات الفصائل اليمنية.

«دمرنا 60 هدفاً عسكرياً مشروعاً بمحافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة».

وقال التحالف إن ميليشيا الحوثي الإرهابية استخدمت المنصة في محاولة الاعتداء على المنطقة الجنوبية اليوم.

اعتراض 4 صواريخ باليستية



في سياق منفصل، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الخميس، أن الدفاع الجوي اعترض ودمّر أربعة صواريخ باليستية أطلقتها الفصائل باتجاه المنطقة الجنوبية.

فيما أعلن الدفاع المدني السعودي أن أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض تعرض لعدوان إرهابي نفذته الميليشيا الحوثية، أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة باشرت الحادث فور وقوعه، واتخذت جميع الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد الدفاع المدني أن استهداف الأعيان المدنية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة النهج العدائي الذي تنتهجه الفصائل .