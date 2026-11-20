يعكس اختيار الدكتور ماجد مرعي، أول خبير مصري لعضوية لجنة تحكيم إحدى أعرق الجوائز العالمية في العمارة والتصميم، خلال دورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية، تنامي الحضور المصري في المحافل الدولية المتخصصة في الابتكار العمراني والتصميم المستدام.

ويأتي الاختيار بالتزامن مع التحولات العالمية نحو تطوير مدن ذكية ومستدامة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وكفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يعزز جودة الحياة ويرفع القدرة التنافسية للمشروعات العمرانية.

وتأسست الجائزة بمدينة شيكاغو عام 1950، لتصبح إحدى المنصات الدولية المتخصصة في تقييم التميز والابتكار في التصميم والعمارة، بمشاركة مؤسسات وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وتضم القائمة المختصرة لدورة 2026 أكثر من 3000 عمل، فيما تشمل مهام التحكيم تقييم نحو 200 مشروع وفق معايير الجودة والابتكار.

وأكد الدكتور ماجد مرعي اعتزازه بالاختيار، معتبرًا أنه تقدير للخبرات المصرية وقدرتها على المساهمة في صياغة مستقبل العمارة عالميًا.

وشدد على أن الريادة المصرية لا ترتبط بالإرث الحضاري وحده، وإنما بالقدرة على تقديم رؤى عمرانية معاصرة تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة والابتكار.

ويمثل هذا الاختيار خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري في صناعة التصميم العالمية، والانتقال من المشاركة في المنافسات الدولية إلى المساهمة في تقييم المشروعات وتحديد اتجاهات التطوير العمراني مستقبلًا.

