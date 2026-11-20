أعلنت وزارة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية تنظيم مناورة عسكرية كبرى تحت اسم "تاراني 2026"، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 10 ديسمبر المقبل؛ بهدف تدريب مختلف مكونات النقل الجوي التابعة للقوات الجوية والفضائية الفرنسية على تنفيذ العمليات في ظروف الحروب عالية الكثافة، بمشاركة 400 من أفراد القوات الجوية وأكثر من 30 قطعة جوية فرنسية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن المناورة ستُجرى في قاعدة نانسي-أوشيه الجوية (شمال شرق فرنسا)، إلى جانب مطاري ديجون وشاتورو المدنيين، مشيرة إلى أن هذه النسخة تتميز بحجم المشاركة وتنوع الوسائل الجوية المستخدمة، التي تشمل طائرات مسيرة ومروحيات وطائرات نقل عسكري ومقاتلات.

وأضافت أن المناورة تستهدف تعزيز الجاهزية العملياتية للقوات الجوية والفضائية الفرنسية، من خلال إشراك مختلف المكونات الجوية للواء الجوي للاقتحام والإبرار، في سيناريوهات تستند إلى الدروس المستفادة من العمليات العسكرية والنزاعات الأخيرة، وتحاكي ظروف الميدان الفعلية وما تتسم به من تعقيدات.

وأشارت إلى أن التدريبات تركز على إعداد القوات لمواجهة النزاعات عالية الكثافة، مع الأخذ في الاعتبار التهديدات التقليدية والهجينة، بما في ذلك التشويش الإلكتروني وهجمات الطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية، فضلًا عن تنفيذ مهام عسكرية حساسة، مثل عمليات الإجلاء والإنقاذ القتالي وعمليات الاقتحام المنقولة جوًا بواسطة المروحيات أو المحمولة جوًا.

كما تهدف المناورة إلى تدريب الوحدات على الحفاظ على الجاهزية التشغيلية للمعدات العسكرية في ظروف القتال، بما يسهم في تعزيز الخبرات والقدرة على الصمود لدى مختلف مكونات المنظومة الفنية والعملياتية، حتى في ظل تدهور الظروف التشغيلية.

وذكرت الوزارة أن سيناريو التدريبات، المقرر عرضه خلال اليوم المخصص للصحافة يوم الجمعة 4 ديسمبر المقبل، يفترض شن قوات معادية هجومًا باستخدام طائرات مسيرة في اليوم السابق، ما اضطر القوات الفرنسية إلى إخلاء الوسائل الجوية المنتشرة في موقع ديجون ونقلها إلى مطار شاتورو، فيما بقي فريق من قوات المغاوير المظلية الجوية رقم 20 لحماية المنشآت الحساسة بالمعسكر، لكنه أصبح محاصرًا من القوات المعادية.

وأضافت الوزارة أنه في إطار السيناريو، ستنفذ القوات الفرنسية عملية جوية مضادة لاستعادة السيطرة على الموقع، بمشاركة أربع طائرات نقل عسكري من طراز "إيه 400 إم"، وطائرة "سي 130 جاي"، ومروحيتين من طراز "فينك"، ومروحية "كاراكال"، وأخرى من طراز "سوبر بوما"، إلى جانب مقاتلتين من طراز "ميراج 2000" لتوفير مظلة حماية جوية للمنطقة.