أعلنت المملكة المتحدة، اليوم /الجمعة/ التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي واختتام المفاوضات خلال القمة المنعقدة بين الجانبين في بروكسل.

وأفادت رئاسة الوزراء البريطانية (داوننج ستريت)، بأن الجانبين سيعملان على تنفيذ برنامج تنقل الشباب واتفاق الصحة والصحة النباتية، بالإضافة إلى نظام تداول الانبعاثات، وذلك وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأشارت رئاسة الوزراء إلى استمرار المفاوضات بشأن عدد من الملفات العالقة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها في البيان المشترك المقرر صدوره لاحقا.

وبدأت في وقت سابق اليوم أعمال القمة الثانية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من التكتل؛ لبحث التوصل إلى اتفاقيات جديدة بين الجانبين، وذلك بمشاركة كل من رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

