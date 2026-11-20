لم تعد ظاهرة تخزين المؤن حكراً على هواة النجاة من الكوارث، بل تحولت إلى سلوك جماعي واسع في الولايات المتحدة، مع تصاعد الأعطال التقنية، وتزايد الحديث عن الهجمات السيبرانية، واتساع المخاوف من الذكاء الاصطناعي.

وبات الأمريكيون يقبلون بكثافة على اقتناء المياه المعبأة، والأغذية المعلبة، والبطاريات، والمولدات الكهربائية، وحتى القهوة سريعة الذوبان، في موجة تذكّر بأجواء الجائحات والأزمات الكبرى.



متاجر التجزئة ترصد التحول



وأفادت "بلومبرج" الأمريكية بأن كبرى سلاسل التجزئة بدأت تلمس هذا التغير بوضوح.

فقد سجلت "وولمارت" ارتفاعاً لافتاً في الطلب على أسطوانات البروبان والمياه ومستلزمات التخييم، بينما لاحظت "كوستكو" إقبالاً متزايداً على الأرز والمعلبات والسلع طويلة الصلاحية.

أما "تراكتور سبلاي" فأكدت أن مبيعات المولدات وخزانات السوائل وملحقات البروبان تنمو هذا العام بوتيرة غير مسبوقة، متجاوزة معظم فئات المنتجات الأخرى للمرة الأولى.

كيف انتقل القلق من الهامش إلى التيار الرئيسي؟



ويعزو نيك مودي، المحلل في "آر بي سي كابيتال ماركتس"، هذا التحول إلى التقاء الرسائل الرسمية مع موجات القلق على منصات التواصل.

ويشير مودي إلى أن توجيهاً لوزارة الدفاع الأمريكية في أواخر سبتمبر حول الجاهزية العسكرية، أُسيء فهمه على "تيك توك" على أنه تحذير من انقطاع للكهرباء لمدة 90 يوماً، كان الشرارة الأبرز.

وأضاف أن حملات الاستعداد للطوارئ في بريطانيا وألمانيا واليابان والنرويج عززت الشعور بالخطر، فيما لعبت وسائل التواصل دوراً حاسماً في نقل هذه المخاوف عبر الحدود بسرعة قياسية.



أعطال متتالية تذكي الشكوك



وتزامنت موجة القلق مع سلسلة أعطال تقنية هزت ثقة الأمريكيين بالأنظمة الرقمية. فقد تعطل "أوتلوك" التابع لمايكروسوفت مع عدد من أدوات الإنتاجية، واضطرب قطاع الطيران وأُلغيت رحلات، وواجه عملاء "جي بي مورجان تشيس" مشكلات في تحويل الأموال، كما طالت الأعطال خدمات "آبل"، بل وامتدت إلى شبكة اتصالات داخلية سرية لوكالة الأمن القومي.

ورغم تأكيد السلطات أن هذه الحوادث غير مترابطة ولا تحمل طابعاً عدائياً، إلا أن حالة الارتياب لدى المستهلكين لم تتبدد.

هاجس الذكاء الاصطناعي

ويضاعف الذكاء الاصطناعي من هذا القلق، مع مخاوف من استخدامه في شن هجمات سيبرانية أكثر تعقيداً، أو في كشف الثغرات الأمنية بوتيرة غير مسبوقة.

ويكشف استطلاع لجامعة كوينيبياك حجم هذا التوتر، إذ عبّر 73% من الأمريكيين عن خشيتهم من أن تشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية تهديداً وجودياً للبشرية.

في المقابل، يرى خبراء أن جزءاً من الأعطال الأخيرة قد يكون ناتجاً عن تسريع المؤسسات لتحديث أنظمتها لسد الثغرات التي بات الذكاء الاصطناعي قادراً على رصدها بسرعة.

بين الحذر والهلع

ويرى محللون أن موجة التخزين الحالية ما زالت محدودة الأثر، وتمثل دعماً جزئياً لمبيعات الأغذية الجافة والبروتينات والسلع الأساسية، لكنهم يحذرون في الوقت ذاته من أن أي صدمة جيوسياسية، أو هجوم سيبراني على بنية تحتية حيوية، أو تصعيد في التحذيرات الرسمية، قد يحول التخزين الاحترازي إلى شراء بدافع الذعر.وعندها، قد تواجه شركات التجزئة طفرة طلب استثنائية تعيد تشكيل خريطة الإنفاق في أكبر اقتصاد في العالم، ولو لفترة مؤقتة.