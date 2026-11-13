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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد بركات: التاريخ لن ينسى حسام حسن.. ومحمد صلاح شخصية محبوبة

حسام حسن
حسام حسن
منار نور

أكد محمد بركات، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن اختيار علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر يعد قرارًا موفقًا، مشيرًا إلى أنه من أفضل المدربين المصريين على الساحة حاليًا.

وقال محمد بركات، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "مليون مبروك للكابتن علي ماهر، هو مدرب فارض نفسه بقوة ويستحق الفرصة، وطالما القرار هو الاستعانة بمدرب مصري، فمفيش غير علي ماهر".

وأضاف: "نشكر حسام حسن على الفترة اللي قضاها مع المنتخب، وهيفضل في التاريخ إنه المدرب اللي قدر يصعد بمنتخب مصر لدور الـ16 في كأس العالم، ومحدش يقدر أبدًا ينسى اللي حققه".

وتحدث بركات عن الاختلافات الفنية المنتظرة بين علي ماهر وحسام حسن، موضحًا أن لكل مدرب أسلوبه الخاص، قائلًا: "بكل تأكيد طريقة علي ماهر هتختلف عن الكابتن حسام حسن، كل شيخ وله طريقة، علي ماهر بيحب يلعب على الاستحواذ وبناء الهجمة من الخط الدفاعي، وبيفضل امتلاك الكرة".

وأوضح أن اختلاف الفكر الفني قد يمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يتواجدوا في حسابات الجهاز الفني السابق، للانضمام إلى قائمة المنتخب خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "كورة علي ماهر حلوة، ونتمنى المعسكر يعدي على خير والناس تساعده، لأن كل الناس مستنية وبتترقب علشان تقارن بين التجربتين".

وعن الظهور الأول لعلي ماهر مع منتخب مصر، أكد بركات أن البداية ستكون أمام منافس ليس بالقوة الكبيرة، وهو ما قد يساعد المدير الفني على تقديم نفسه بصورة جيدة، قائلًا: "كويس إن بداية الكابتن علي ماهر حنينة شوية، ودي أول مباراة بعد الأحداث اللي حصلت، ومعتقدش إنه هيخاطر في ظهوره الأول مع المنتخب، وعلى حسب مجريات اللقاء ممكن يمنح الفرصة لعدد من اللاعبين".

واختتم محمد بركات تصريحاته بالحديث عن محمد صلاح، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر يتمتع بشخصية محبوبة ويحرص دائمًا على توفير أجواء إيجابية داخل الفريق، مشيرًا إلى أنه يرى وجود حملة كبيرة ضد نجم طرابزون التركي، قائلًا: "محمد صلاح شخصية حبوبة جدًا، وكل همه إن الأجواء تكون كويسة، وأنا شايف إن في حملة كبيرة على محمد صلاح".

حسام حسن محمد بركات على ماهر

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