قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمكالمات فيديو مزيفة.. قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 400 مليون دولار من العملات المشفرة
حسين لبيب: الأهلي والزمالك طرفا المنافسة على الدوري.. وبيراميدز ليس المنافس الأول
عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب
مرشح الرئاسة الفرنسية يتحدى إسرائيل: لم أطلب دخول أراضيكم.. وسندين الإبادة في غزة
رقم قياسي منذ عقود.. عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 404 مليارات دولار في أكتوبر
ثقافة الفنانين لها دور مهم.. محمد العدل يسخر من رمضان والعوضي
عدد قياسي.. أمريكا ترحل 483 ألف شخص في عام واحد
مدير مدرسة يخطف الأنظار باحتفال بهلواني خلال مباراة كرة قدم مع طلابه في الشرقية
ترامب: الإخوان أخطر من الشيوعيين وتهديدهم يتجاوز الشرق الأوسط
سيد معوض: كريم حافظ الأقرب لقيادة لجبهة اليسرى أمام مالاوي.. وعلي ماهر الاختيار الأنسب
أقل سعر ذهب في الصاغة الآن
حاتم صابر: الاتفاقيات القضائية والتعاون الدولي مفتاح تسليم المطلوبين من عناصر الإخوان بالخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مرشح الرئاسة الفرنسية يتحدى إسرائيل: لم أطلب دخول أراضيكم.. وسندين الإبادة في غزة

جان لوك ميلونشون
جان لوك ميلونشون
إلهام عبد العزيز

قال جان لوك ميلونشون، المرشح للرئاسة الفرنسية، إن إسرائيل لا يمكنها منعه من دخول أراضيها، مؤكدًا أنه لم يطلب دخولها من الأساس، ومشددًا على أن موقفه السياسي يقوم على احترام القانون الدولي ورفض سياسة فرض القوة.

الإبادة الجماعية في غزة 


وأضاف ميلونشون، في تصريحات تليفزيونية: «هل تمنعني إسرائيل من دخول أراضيها؟ أنا لم أطلب الدخول إليها»، متابعًا: «إذا وصلنا إلى السلطة، فسنقول ما يجب أن نقوله».


وأوضح أنه سيعمل على إدانة ما وصفه بـ«الإبادة الجماعية في غزة»، والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما اعتبره ضمًا تدريجيًا لجنوب لبنان وهضبة الجولان.


وأكد ميلونشون أن خطه السياسي يقوم على رفض «قانون الأقوى أو الأكثر جنونًا»، والالتزام بالقانون الدولي في جميع الظروف.

ويأتي جون لوك ميلونشون،  مرشح اليسار  وحزب فرنسا  الأبية في المركز الثاني بعد المرشحة مارين لوبان، حيث تمنحه الاستطلاعات ما بين 18% و19% وفقًا للسيناريوهات المختلفة، حيث عمق الفارق بينه وبين منافسيه، من حزب الوسط واليمين إلى نحو 7 نقاط.

ويخوض ميلونشون الإنتخابات للمرة الرابعة وقد قدم برنامجه الانتخابي في كتاب أسماه «المستقبل المشترك»، أمام أكثر من 20 ألف شخص من أنصاره في مدينة لوبورجيه  قدم نحو ألف إجراء وتدبير ينوي من خلالها وضع قطيعة مع الممارسات السياسية السابقة حتى من طرف اليسار الاشتراكي وبات الكثير يرى فيه أفضل مرشح قادر على هزيمة اليمين المتطرف .

غزة انتخابات الرئاسة الفرنسية فرنسا إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

حالة الطقس

الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق

وزير التربية والتعليم

لطلاب 2 بكالوريا.. توضيح عاجل بشأن مادتي الثقافة المالية واللغة الأجنبية الثانية

ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنوك

الدولار يرتفع فجأة في البنوك .. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك

محمد رمضان وأحمد العوضي

بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة

ترشيحاتنا

عرسان

أسعد يوم في حياتهما.. عروسان مكفوفان يخطفان القلوب في حفل زفافهما

القلب

يصيب الأطفال.. طرق علاج ثقب القلب الخلقي كاملة

التهاب البروستاتا

للرجال فقط.. حيل منزلية تخلصك من التهاب البروستاتا

بالصور

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق.. هل يعالج الحموضة ويساعد على التنحيف؟

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

ليس مجرد حب للنظافة والترتيب.. أعراض الوسواس القهري وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه

الوسواس القهري
الوسواس القهري
الوسواس القهري

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد