مرشح الرئاسة الفرنسية يتحدى إسرائيل: لم أطلب دخول أراضيكم.. وسندين الإبادة في غزة

قال جان لوك ميلونشون، المرشح للرئاسة الفرنسية، إن إسرائيل لا يمكنها منعه من دخول أراضيها، مؤكدًا أنه لم يطلب دخولها من الأساس، ومشددًا على أن موقفه السياسي يقوم على احترام القانون الدولي ورفض سياسة فرض القوة.

الإبادة الجماعية في غزة



وأضاف ميلونشون، في تصريحات تليفزيونية: «هل تمنعني إسرائيل من دخول أراضيها؟ أنا لم أطلب الدخول إليها»، متابعًا: «إذا وصلنا إلى السلطة، فسنقول ما يجب أن نقوله».



وأوضح أنه سيعمل على إدانة ما وصفه بـ«الإبادة الجماعية في غزة»، والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما اعتبره ضمًا تدريجيًا لجنوب لبنان وهضبة الجولان.



وأكد ميلونشون أن خطه السياسي يقوم على رفض «قانون الأقوى أو الأكثر جنونًا»، والالتزام بالقانون الدولي في جميع الظروف.

ويأتي جون لوك ميلونشون، مرشح اليسار وحزب فرنسا الأبية في المركز الثاني بعد المرشحة مارين لوبان، حيث تمنحه الاستطلاعات ما بين 18% و19% وفقًا للسيناريوهات المختلفة، حيث عمق الفارق بينه وبين منافسيه، من حزب الوسط واليمين إلى نحو 7 نقاط.

ويخوض ميلونشون الإنتخابات للمرة الرابعة وقد قدم برنامجه الانتخابي في كتاب أسماه «المستقبل المشترك»، أمام أكثر من 20 ألف شخص من أنصاره في مدينة لوبورجيه قدم نحو ألف إجراء وتدبير ينوي من خلالها وضع قطيعة مع الممارسات السياسية السابقة حتى من طرف اليسار الاشتراكي وبات الكثير يرى فيه أفضل مرشح قادر على هزيمة اليمين المتطرف .