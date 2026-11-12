خاص | الأهلي يحسم مصير كريم فؤاد في ميركاتو يناير.. وعموتة يرفض رحيله رغم الإصابة

أنهى النادي الأهلي الجدل بشأن مستقبل كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم؛ بعدما اتجهت النية داخل القلعة الحمراء نحو استمراره وعدم السماح برحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي.



الأهلي يحسم مصير كريم فؤاد في ميركاتو يناير

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، طلب الاحتفاظ بخدمات كريم فؤاد، في ظل قناعته بقدرات اللاعب الفنية وإمكانية الاستفادة منه في أكثر من مركز، وهو ما يجعله أحد العناصر المهمة في حساباته خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن فكرة إعارة اللاعب في يناير لم تعد مطروحة لدى إدارة الأهلي، خاصة أن الجهاز الفني يرى أن عودته للمشاركة بشكل منتظم ستمنح الفريق حلولًا إضافية، لا سيما مع ضغط المباريات والحاجة إلى وجود بدائل جاهزة في مختلف المراكز.

وكشف أن كريم فؤاد يأتي في الترتيب الثاني بمركز الظهير الأيسر خلف توفيق محمد، بعدما سبق له الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا مع بداية الموسم، قبل أن تتسبب الإصابة في ابتعاده عن حسابات المشاركة لفترة طويلة.