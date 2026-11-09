بركات: استبعاد إمام عاشور من المنتخب قرار طبيعي.. وعليه مراجعة نفسه

أكد محمد بركات أن استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر قرار طبيعي وصائب، في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، وعدم تقديمه الإضافة المنتظرة، مشيرًا إلى أن غيابه عن المنتخب قد يكون دافعًا قويًا له لاستعادة مستواه.

وقال بركات، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور لا يقدم المستوى المطلوب مع الأهلي، موضحًا أن المدير الفني الحسين عموتة اتخذ قرارًا باستبعاده والاعتماد على لاعب مثل عمر الساعي، الذي نجح في كسب ثقة الجهاز الفني وقدم مستويات جيدة، تُوجها بتسجيل الأهداف، مع تطور مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن حديثه عن إمام عاشور يأتي بدافع حبه للاعب ورغبته في عودته إلى مستواه المعهود، مؤكدًا أن ابتعاده عن حسابات الأهلي ومنتخب مصر قد يجعله يعيد تقييم نفسه، ويجتهد بشكل أكبر في التدريبات والمباريات من أجل استعادة مكانه في صفوف الفريق والعودة إلى المنتخب الوطني.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول، خلفًا للتوأم حسام وإبراهيم حسن، بعد توجيه الشكر لهما.

وكشف علي ماهر عن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي كالتالي:

* حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

* خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

* خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

* خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.