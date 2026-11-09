فتحي سند: حسام حسن أهدر فرصة تاريخية لصناعة مجد استثنائي مع منتخب مصر

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن قرار إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، بل كان متوقعًا في ظل حالة الاحتقان التي شهدتها الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة، والانتقادات التي أحاطت بالمنتخب الوطني.

وأوضح فتحي سند، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن حسام حسن كان أمام فرصة ذهبية ربما لا تتكرر في مسيرته التدريبية، تتمثل في قيادة منتخب مصر خلال كأس العالم 2026، ثم استكمال مشروعه حتى مونديال 2030، وصناعة مكانة استثنائية في تاريخ الكرة المصرية، لكنه لم يحسن استثمار هذه الفرصة.

وأشار إلى أن رؤية حسام حسن وتصرفاته وقراراته تسببت في إهدار رصيد كبير كان من الممكن أن يضمن له الاستمرار لسنوات طويلة على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني.

وأضاف أن تدريب منتخب مصر لا يقتصر على الجوانب الفنية أو اختيار التشكيل ووضع الخطط داخل الملعب، بل يمثل منصبًا رسميًا رفيع المستوى يحمل قيمة معنوية ورمزية كبيرة، باعتبار أن المدير الفني للمنتخب يمثل الدولة قبل أن يمثل فريق كرة قدم، ويعد سفيرًا لمصر في المحافل الدولية وواجهة للكرة المصرية أمام العالم.

وشدد الناقد الرياضي على أن النجاح في قيادة منتخب بحجم مصر لا يعتمد على الموهبة التدريبية وحدها، وإنما يحتاج إلى ذكاء اجتماعي وحكمة في اتخاذ القرارات، وقدرة على التعامل مع الإعلام واللاعبين والجماهير، إلى جانب الحفاظ على هيبة المنتخب وشخصيته ومكانته التي تليق بتاريخه.

واختتم فتحي سند تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن امتلك فرصة تاريخية لصناعة مجد استثنائي في مسيرته التدريبية، لكنه لم يتمكن من الحفاظ عليها، معتبرًا أن هذه هي الخسارة الحقيقية.