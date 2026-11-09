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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يوجه نصائح مهمة لـ علي ماهر بعد توليه تدريب منتخب مصر

علي ماهر
علي ماهر
سارة عبد الله

وجه الناقد الرياضي فتحي سند مجموعة من النصائح للكابتن علي ماهر، بعد توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق خلال فترة حسام حسن، وليس البدء من الصفر.

وأكد فتحي سند، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن علي ماهر أمام مسؤولية كبيرة لا تحتمل إهدار الوقت، مشددًا على ضرورة قراءة تجربة حسام حسن جيدًا، والحفاظ على الإيجابيات والمكتسبات الفنية والروح داخل الفريق، مع تجنب الأخطاء السابقة، خاصة في التعامل مع اللاعبين والإعلام.

وأشار إلى أن علي ماهر لا يمتلك رفاهية الوقت، نظرًا لمعرفته بالكرة المصرية واللاعبين، مطالبًا بظهور بصمته الفنية مبكرًا، وتطوير أداء المنتخب دون التأثير على استقراره.

وشدد على أهمية إدارة العلاقة مع الإعلام والجماهير والشارع الرياضي، موضحًا أن كل تصريح يصدر عن المدير الفني لمنتخب مصر يكون محسوبًا، ويجب أن يدعم استقرار الفريق بعيدًا عن الأزمات والصدامات.

واختتم فتحي سند حديثه بالتأكيد على أن نجاح علي ماهر لن يتوقف على الجانب الفني فقط، بل يحتاج إلى شخصية قوية وفكر هادئ وقرارات صحيحة، قائلًا إن منتخب مصر أكبر من أي شخص، والمرحلة المقبلة تتطلب حسن إدارة كل الملفات داخل الملعب وخارجه.

علي ماهر فتحي سند منتخب مصر حسام حسن

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