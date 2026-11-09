«أعلن إفلاسي رسميًا».. مفيدة شيحة تسخر من سؤال الزوج عن فلوس زوجته

أثارت الإعلامية مفيدة شيحة حالة من المرح بين جمهورها، بعدما أطلقت تصريحًا ساخرًا بشأن أموالها ودخلها من العمل، في إطار حديثها عن المواقف الطريفة التي قد تواجه المرأة في الحياة الزوجية، وذلك خلال تقديمها برنامج «النهار بليل» عبر قناة النهار لايف.

وقالت مفيدة شيحة، في تعليق يحمل طابعًا كوميديًا على تعامل الزوج مع أموال زوجته: «لما جوزك يسألك عن فلوس شغلك وتقرري تعلني إفلاسك رسميًا، هقول له أنا لا أملك شيئًا».

وجاء تصريح مفيدة شيحة بأسلوبها الساخر المعتاد، ليعكس أحد المواقف التي قد تتعرض لها الزوجة عندما يسألها زوجها عن دخلها من عملها، إذ قدمت الموقف بصورة كوميدية تقوم على إعلان الإفلاس وإخفاء حقيقة امتلاك الأموال.

وتطرقت الإعلامية إلى الموقف من زاوية طريفة، مستعينة بعبارة «أنا لا أملك شيئًا» باعتبارها إجابة ساخرة قد تلجأ إليها الزوجة في مثل هذه المواقف، وهو ما أضفى أجواء من المرح على حديثها ببرنامج «النهار بليل».