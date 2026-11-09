إسرائيل توافق على نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة

وافقت الحكومة الإسرائيلية على السماح للولايات المتحدة بنشر قوة أولية متعددة الجنسيات تضم نحو 250 جندياً أجنبياً في قطاع غزة، وفقا لما نقله موقع "والا" الإسرائيلي، عن مسؤولين أمنيين، اليوم الاثنين.

ضباط أجانب قرب حدود غزة

وخلال الأسبوعين الماضيين، رُصد ضباط عسكريون أجانب برفقة جنود أمريكيين بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، بالتزامن مع تقدم الاستعدادات لنشر القوة الدولية.

6 دول مستعدة للمشاركة

وحتى الآن، أعربت 6 دول عن استعدادها للمشاركة في هذه القوة، وهي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وأوغندا وألبانيا.

وعرضت كازاخستان تقديم مساعدات طبية ولوجستية، بينما اقترحت كوسوفو المساهمة في العمليات الأمنية ومهام حفظ النظام والشرطة.

أردوغان يضغط للمشاركة في غزة

ووفقاً لموقع "والا"، تتمثل إحدى العقبات التي تؤخر تشكيل القوة متعددة الجنسيات في الضغوط التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على واشنطن للسماح لتركيا بالمشاركة في العمليات داخل قطاع غزة.

إسرائيل تعارض بشدة أي مشاركة تركية

ويعارض المسؤولون والمؤسسة الدفاعية الإسرائيلية بشدة أي مشاركة تركية في هذه القوة، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن تقرير "والا".

ويبرر المسؤولون الإسرائيليون موقفهم بسياسات أنقرة تجاه إسرائيل، وتصريحات الرئيس أردوغان، فضلاً عما يصفونه باستضافة تركيا لمقر تابع لحركة حماس.

قلق إسرائيلي من السياسات الأمريكية المقبلة

في الوقت نفسه، يشعر مسؤولون أمنيون إسرائيليون بالقلق إزاء السياسات المستقبلية التي قد تتبناها واشنطن تجاه إسرائيل، وكذلك السرعة التي قد تدخل بها القوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه المخاوف في ظل خشية إسرائيلية من أن يتبنى مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية مواقف أكثر تشدداً تجاه إسرائيل، خصوصاً بعد الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونجرس.

تحذير: قوة أجنبية قد تفوق فرقة غزة

وقال مسؤول أمني إسرائيلي: "ليس من المستبعد أن تستيقظ فرقة غزة والقيادة الجنوبية في أحد الأيام لتكتشفا وجود قوة أجنبية متعددة الجنسيات يفوق عدد جنودها عدد القوات التابعة لفرقة غزة".

وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لعدة سيناريوهات دبلوماسية وأمنية ستكون لها تداعيات على الأرض".

أمريكا تنقل معدات عسكرية لقاعدة قرب غزة

ويواصل الجيش الأمريكي نقل المركبات والمعدات العسكرية إلى قاعدة خاصة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، داخل منطقة المسؤولية التابعة للواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي.

وتشمل المعدات التي يجري نقلها إلى القاعدة شاحنات، ومركبات مدرعة مصممة لنقل الجنود عبر التضاريس الوعرة، وسيارات مخصصة للإخلاء الطبي، إضافة إلى مركبات مدرعة مجهزة برشاشات.

كان الموقع في الأصل قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي، قبل أن يجري تسليمه إلى القوات الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، أُقيمت أبراج حراسة في محيط القاعدة، وثُبتت أنظمة للمراقبة والإضاءة، كما جرى تجديد السياج الأمني المحيط بها.

ويتولى جنود أمريكيون مسلحون حالياً تأمين القاعدة على مدار الساعة.

وتواصل القيادة السياسية الإسرائيلية معارضة إعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة "حماس" ونقل السيطرة على المنطقة إلى طرف ثالث.