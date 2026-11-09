إحالة مدير مستشفى زاوية الناعورة و48 متغيبا للتحقيق ونقل مدير إدارة للشهداء

كلف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية فريق من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، بالمرور على مستشفى زاوية الناعورة المركزي، للوقوف على مدى الانضباط ومتابعة انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقرر محافظ المنوفية إحالة مدير المستشفى للتحقيق ونقل المدير الإداري إلى الادارة الطبية بالشهداء لضعف الاشراف وتدنى مستوى الخدمات، و48 من المتغيبين لتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي، وذلك وفقاً لما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بشأن المرور المفاجئ.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة القطاعات الخدمية للتأكد من انتظام سير العمل والانضباط الاداري لتأدية الخدمة بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي تقصير بمنظومة الجهاز الإداري واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي ، وأن الانضباط والإخلاص في العمل هما المعيار الوحيد لتقييم أداء المسؤولين في كافة المواقع.