أخبار التوك شو| شيرين فهمي: مبارك كان يرد بـ أفندم ومرسي يعطي ظهره للمحكمة.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الجو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

شيرين فهمي يكشف عن سر استمرار قضية كنيسة كرداسة أمام القضاء حتى الآن

كشف المستشار محمد شيرين فهمي تفاصيل القضية المتعلقة بأحداث كنيسة كرداسة، موضحًا أسباب استمرار نظر القضية حتى الآن، رغم مرور سنوات على وقوع الأحداث.

وقال شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «أحداث كنيسة كرداسة كانت متزامنة مع مذبحة كنيسة كرداسة».



مبارك كان يرد بـ«أفندم» ومرسي يعطي ظهره للمحكمة.. شيرين فهمي يكشف كواليس مثيرة

وجه الإعلامي مصطفى بكري سؤالًا إلى المستشار محمد شيرين فهمي، بشأن تساؤلات البعض حول سبب تعامله باحترام شديد مع الرئيس الراحل حسني مبارك، في حين لم يتعامل مع الرئيس الراحل محمد مرسي بالطريقة نفسها.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «لا أميز بين المتهمين في الجلسات، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته».



شيرين فهمي يكشف عن كواليس الإفراج عن مرتضى منصور في قضية موقعة الجمل

كشف المستشار محمد شيرين فهمي تفاصيل الإفراج عن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية موقعة الجمل.

وقال شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «بغض النظر عن الأسماء التي تكون أمام المحكمة في القضايا، فإن الأوراق هي التي تحكم».

هل ترتفع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة



في ظل متابعة المواطنين لتحركات أسعار الخضروات والفاكهة، وما تثيره أي زيادة في أسعار السلع الأساسية من مخاوف بشأن توافر المعروض وتكلفة المعيشة، خرجت تصريحات من القطاع الزراعي لتطمئن المستهلكين بشأن حجم الإنتاج المحلي وقدرة الأسواق على تلبية احتياجاتها، مع الكشف عن أسباب التغيرات السعرية التي تشهدها بعض المحاصيل، وعلى رأسها الطماطم.

وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عدم وجود أي مشكلات تتعلق بتوافر الخضروات والفاكهة خلال الفترة الحالية أو المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج الزراعي المصري يعكس قوة القطاع وقدرته على توفير احتياجات السوق المحلية.



11 مليون كلب ضال في الشوارع و1.2 مليون حالة عقر سنويًا.. كيف نواجه الظاهرة؟

كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن حجم أزمة الكلاب الضالة في مصر، مشيرًا إلى وجود 11 مليون كلب ضال في الشوارع، مقابل 700 ألف كلب تتم تربيتها داخل المنازل، مؤكدًا أن الكلاب المنتشرة بالشوارع تمثل التحدي الأكبر، خاصة مع تزايد حالات العقر والمخاطر الصحية المحتملة.

ناقد رياضي يكشف حقيقة رسائل محمد صلاح بعد أزمة حسام حسن

أكد أحمد أشرف، الناقد الرياضي، أن الصورة التي نشرها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عقب تألقه في مباراة فريقه ترابزون سبور، لا تحمل أي دلالات سلبية، موضحًا أن الجدل الذي أثير حولها يرجع إلى توقيت نشرها، وليس إلى محتواها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن محمد صلاح قدم مباراة كبيرة، بعدما نجح في تسجيل وصناعة الأهداف، واحتفل بالانتصار الذي حققه فريقه، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاحتفالات معتادة بين لاعبي كرة القدم في أوروبا، ولا تمثل أي مشكلة في حد ذاتها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 9 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.31 جنيه

سعر الشراء: 54.17 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.53 جنيه

سعر الشراء: 60.36 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.52 جنيه

سعر الشراء 32 .72 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.47 جنيه

سعر الشراء: 14.43 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.79 جنيه

سعر الشراء: 14.75 جنيه.

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 نوفمبر

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5331 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6220 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7109 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49760 جنيها.



نوة المكنسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن البلاد تسجل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية المعتادة خلال هذه الفترة من العام.وأوضحت غانم، خلال مداخلة على قناة «إم بي سي مصر»، أن امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال اليومين الماضيين ساهم في انخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من أوروبا والبحر المتوسط، مشيرة إلى أن درجات الحرارة سجلت نحو 22 درجة مئوية.

وأضافت أن الأجواء الباردة ستكون أكثر وضوحًا خلال فترات الليل، محذرة المواطنين من التخفيف في الملابس، ومشددة على أهمية ارتداء الملابس المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لتجنب التعرض لبرودة الطقس.