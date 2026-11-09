قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمويل أوروبي وألماني بـ 108 ملايين يورو لدعم تخزين الطاقة بالبطاريات داخل مجمع بنبان بأسوان
رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء
هشام يكن يكشف حقيقة هدم البوابة الرئيسية لنادي الزمالك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين
مدير كونيا سبور: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر حاليًا
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| شيرين فهمي: مبارك كان يرد بـ أفندم ومرسي يعطي ظهره للمحكمة.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الجو

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

شيرين فهمي يكشف عن سر استمرار قضية كنيسة كرداسة أمام القضاء حتى الآن

كشف المستشار محمد شيرين فهمي تفاصيل القضية المتعلقة بأحداث كنيسة كرداسة، موضحًا أسباب استمرار نظر القضية حتى الآن، رغم مرور سنوات على وقوع الأحداث.

وقال شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «أحداث كنيسة كرداسة كانت متزامنة مع مذبحة كنيسة كرداسة».


مبارك كان يرد بـ«أفندم» ومرسي يعطي ظهره للمحكمة.. شيرين فهمي يكشف كواليس مثيرة
وجه الإعلامي مصطفى بكري سؤالًا إلى المستشار محمد شيرين فهمي، بشأن تساؤلات البعض حول سبب تعامله باحترام شديد مع الرئيس الراحل حسني مبارك، في حين لم يتعامل مع الرئيس الراحل محمد مرسي بالطريقة نفسها.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «لا أميز بين المتهمين في الجلسات، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته».


شيرين فهمي يكشف عن كواليس الإفراج عن مرتضى منصور في قضية موقعة الجمل
كشف المستشار محمد شيرين فهمي تفاصيل الإفراج عن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية موقعة الجمل.

وقال شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «بغض النظر عن الأسماء التي تكون أمام المحكمة في القضايا، فإن الأوراق هي التي تحكم».

هل ترتفع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة
 

في ظل متابعة المواطنين لتحركات أسعار الخضروات والفاكهة، وما تثيره أي زيادة في أسعار السلع الأساسية من مخاوف بشأن توافر المعروض وتكلفة المعيشة، خرجت تصريحات من القطاع الزراعي لتطمئن المستهلكين بشأن حجم الإنتاج المحلي وقدرة الأسواق على تلبية احتياجاتها، مع الكشف عن أسباب التغيرات السعرية التي تشهدها بعض المحاصيل، وعلى رأسها الطماطم.

وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عدم وجود أي مشكلات تتعلق بتوافر الخضروات والفاكهة خلال الفترة الحالية أو المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج الزراعي المصري يعكس قوة القطاع وقدرته على توفير احتياجات السوق المحلية.


11 مليون كلب ضال في الشوارع و1.2 مليون حالة عقر سنويًا.. كيف نواجه الظاهرة؟
كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن حجم أزمة الكلاب الضالة في مصر، مشيرًا إلى وجود 11 مليون كلب ضال في الشوارع، مقابل 700 ألف كلب تتم تربيتها داخل المنازل، مؤكدًا أن الكلاب المنتشرة بالشوارع تمثل التحدي الأكبر، خاصة مع تزايد حالات العقر والمخاطر الصحية المحتملة.

ناقد رياضي يكشف حقيقة رسائل محمد صلاح بعد أزمة حسام حسن

أكد أحمد أشرف، الناقد الرياضي، أن الصورة التي نشرها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عقب تألقه في مباراة فريقه ترابزون سبور، لا تحمل أي دلالات سلبية، موضحًا أن الجدل الذي أثير حولها يرجع إلى توقيت نشرها، وليس إلى محتواها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن محمد صلاح قدم مباراة كبيرة، بعدما نجح في تسجيل وصناعة الأهداف، واحتفل بالانتصار الذي حققه فريقه، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاحتفالات معتادة بين لاعبي كرة القدم في أوروبا، ولا تمثل أي مشكلة في حد ذاتها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 9 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.31 جنيه

سعر الشراء: 54.17 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.53 جنيه

سعر الشراء: 60.36 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.52 جنيه

سعر الشراء 32 .72 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.47 جنيه

سعر الشراء: 14.43 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.79 جنيه

سعر الشراء: 14.75 جنيه.

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 نوفمبر
يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5331 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6220 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7109 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49760 جنيها.


نوة المكنسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية
 كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن البلاد تسجل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية المعتادة خلال هذه الفترة من العام.وأوضحت غانم، خلال مداخلة على قناة «إم بي سي مصر»، أن امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال اليومين الماضيين ساهم في انخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من أوروبا والبحر المتوسط، مشيرة إلى أن درجات الحرارة سجلت نحو 22 درجة مئوية.

وأضافت أن الأجواء الباردة ستكون أكثر وضوحًا خلال فترات الليل، محذرة المواطنين من التخفيف في الملابس، ومشددة على أهمية ارتداء الملابس المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لتجنب التعرض لبرودة الطقس.

الأرصاد التقلبات الجوية الأرصاد الجوية الذهب أسعار الذهب أسعار الدولار الدولار أسعار الطماطم الطماطم شيرين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

محمد صلاح

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: نستهدف جذب استثمارات نوعية تسهم في تعميق التصنيع المحلي

البورصة

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد