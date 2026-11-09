وفد أوكراني يتوجه إلى أبوظبي لعقد اجتماع ثلاثي مع الولايات المتحدة وروسيا

أعلن رستم عميروف، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني اليوم الاثنين أن الوفد التفاوضي الأوكراني توجه إلى أبوظبي، حيث من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.

وأوضح عميروف -عبر تطبيق "تيليجرام- "أن الاجتماع مقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف أن ممثلين عن دول أوروبية -بما في ذلك مجموعة "E4" (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا)- بالإضافة إلى حلف الناتو والمفوضية الأوروبية، سيتواجهون أيضاً في أبوظبي خلال تلك الأيام.

وقال: "سنعقد اجتماعات تنسيقية منفصلة مع شركائنا الأوروبيين.. من الأهمية بمكان بالنسبة لنا الحفاظ على تنسيق وثيق مع جميع شركائنا الرئيسيين وضمان توافق مواقفنا، والتوصل إلى فهم مشترك للخطوات القادمة في عملية التفاوض. وبتوجيه من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، نبذل قصارى جهدنا لضمان مشاركة أوروبا في هذه العملية الدبلوماسية".

كما أعرب عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها هذه المحادثات ولتقديمها دعما ثابتا.. ووجه الشكر أيضا إلى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشاركتهما الفعالة وجهودهما في التحضير لهذه الاجتماعات.

وأضاف: "هدفنا هو تحقيق سلام دائم ومستدام وضمان أمن أوكرانيا، وتوفير فرص حقيقية لتعافي البلاد في مرحلة ما بعد الحرب.. أشكر كل من يساعدنا في تحقيق ذلك".