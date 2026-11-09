محمد شيرين عن أحمد الزند: كان أسد القضاة وعاشقًا للقضاء ودافع عن استقلاله وكرامة رجاله

تحدث المستشار محمد شيرين فهمي عن المستشار أحمد الزند، مشيدًا بدوره ومواقفه في الدفاع عن القضاء، واصفًا إياه بأنه «أسد القضاة»، مؤكدًا أنه كان عاشقًا للقضاء ومؤمنًا بأهمية الحفاظ على استقلاله وكرامة رجاله.

وأوضح فهمي خلال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في «بودكاست شهادة للتاريخ» المذاع على «صدى البلد» أن الزند كان دائمًا يتحدث عن استقلال القضاة وضرورة الحفاظ على مكانتهم، ولم يتردد في الدفاع عنهم خلال أصعب الفترات، كما خاض العديد من المواقف الصعبة دفاعًا عن المؤسسة القضائية.

وأشار إلى أن الزند كان حريصًا على التصدي لما يراه مساسًا بكرامة القضاة أو استقلال القضاء، مؤكدًا أن مواقفه ودوره في تلك المرحلة سيظل حاضرًا في التاريخ، الذي سينصفه ويسجل ما قدمه في سبيل الدفاع عن القضاء ورجاله.