مدير عام الصحة العالمية من كوب31: التغير المناخي أزمة صحية تحدث الآن

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن تغير المناخ ليس تهديدا مستقبليا، ولكنه أزمة صحية تحدث الآن.

وقال جيبريسوس - في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الإثنين إن منظمة الصحة العالمية دعت، خلال فعاليات يوم الصحة ضمن مؤتمر (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية، قادة العالم إلى إعطاء الأولوية إلى المرونة الصحية، مضيفا أن الاستثمار في أنظمة صحية ذكية مناخيا حاليا ينقذ ملايين الأرواح غدا.

وانطلقت، في وقت سابق اليوم، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية المطلة على ساحل البحر المتوسط، بمشاركة رؤساء دول وكبار المسئولين والأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، فيما تقود أستراليا المفاوضات بموجب ترتيب استثنائي أنهى خلافا بشأن الدولة التي ستستضيف القمة.

وتقدم الدولتان المؤتمر باعتباره "مؤتمر التنفيذ" الذي يستهدف تحويل التعهدات المناخية السابقة إلى إجراءات عملية وملموسة، بعد سنوات من الوعود والإعلانات الطموحة.