مصر تتلقى رسائل تعزية وتضامن دولية عقب حادث قطار العياط

تواصلت رسائل التضامن والتعازي الدولية مع مصر عقب حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة الذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة عشرات الركاب، حيث أعربت دول أوروبية وآسيوية إلى جانب الاتحاد الأوروبي عن مواساتها لأسر الضحايا وتضامنها مع الحكومة والشعب المصري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ففي البوسنة والهرسك، أعربت وزارة الخارجية عن بالغ أسفها إزاء سقوط ضحايا جراء حادث القطار في مصر كما تقدمت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وإلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية.

وأكدت البوسنة والهرسك، حسبما أفادت الوزارة في منشور عبر منصة (إكس)، تضامنها الكامل مع مصر في هذا الظرف الأليم، معربة عن تمنياتها بالرحمة للضحايا والصبر والسلوان لذويهم والشفاء العاجل والتام لجميع المصابين.

وفي المجر، أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الحزن والأسى إزاء سقوط ضحايا في حادث القطار الأليم الذي وقع بالقرب من الجيزة في مصر.. وتقدمت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة (إكس)، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، مؤكدة تضامن المجر مع جمهورية مصر العربية في هذا الظرف العصيب ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي مالطا، أعرب وزير الشئون الخارجية والأوروبية في الدولة كريس فيرن عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، في أعقاب حادث القطار الذي وقع بمنطقة العياط.

وقال فيرن "إن السفارة المالطية تواصل اتصالاتها مع السلطات المحلية بمحافظة الجيزة لمتابعة مستجدات الحادث"، وذلك في منشور على صفحته الرسمية بمنصة "إكس".

وفي باكستان، أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق تضامن بلاده الكامل مع مصر وشعبها في أعقاب حادث تصادم القطارين الأليم الذي وقع بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة عشرات الركاب.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، في منشور عبر منصة (إكس)، إنه شعر بحزن بالغ إزاء سماع نبأ حادث تصادم القطارين، معربا عن خالص تعازيه للحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق، ولا سيما أسر الضحايا الذين فقدوا ذويهم، منوهًا بأن أفكاره وصلواته مع المصابين، متمنيا لهم الشفاء العاجل والتام.

وفي النمسا، أعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزنها إزاء الأنباء المؤلمة المتعلقة بحادث تصادم القطارين بمحافظة الجيزة، موضحة، عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس)، أن الكلمات تعجز عن تخفيف آلام أسر الضحايا، مؤكدة تضامن النمسا مع مصر في هذا الظرف العصيب ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي السياق، أكدت المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط دوبرافكا سويتشا تضامنها مع الحكومة المصرية والشعب المصري في أعقاب هذا الحادث المأساوي.. وقال سويتشا، في منشور عبر منصة (إكس)، "إن أفكارها مع الضحايا وأسرهم"، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.