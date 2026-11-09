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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الاستعلامات تنظم 59 فعالية في حملة "علشان ولادنا" بمشاركة 6197 قيادة محلية ومجتمعية

هيئة الاستعلامات
هيئة الاستعلامات
أ ش أ

تواصل الهيئة العامة للاستعلامات، بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، مشاركتها في فعاليات حملة "هنتغير علشان ولادنا"، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في أكتوبر الماضي، من خلال تنفيذ 59 فعالية توعوية بمختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة 6197 من القيادات المحلية والمجتمعية، منهم 4898 سيدة و1299 رجلًا، وذلك في إطار دور الهيئة في تعزيز الوعي المجتمعي ودعم جهود الدولة لبناء الأسرة المصرية وتنمية قدراتها.

وأكد السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، أن مشاركة الهيئة في الحملة، من خلال مراكز الإعلام الداخلي المنتشرة بمختلف المحافظات، تستهدف الوصول إلى المناطق ذات الكثافة السكانية، عبر تنظيم لقاءات وندوات تتناول عددًا من القضايا الصحية والتربوية والمجتمعية والوطنية.

وأوضح السفير علاء يوسف أن الفعاليات المنفذة تضمنت 10 ندوات داخل المراكز الإعلامية التابعة للهيئة إلى جانب 49 لقاء خارج مقار هذه المراكز، بما يعزز الوصول المباشر إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، مشيرا أن الهيئة نظمت 38 ندوة بالجهود الذاتية، دون تحميل موازنتها أعباء تمويلية إضافية، تمثل حيث نحو 66% من إجمالي الندوات المنفذة، بما يعكس كفاءة استثمار الإمكانات البشرية والتنظيمية المتاحة، والحرص على توسيع نطاق الأنشطة التوعوية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الفعاليات تركز على نشر الوعي بأهمية الصحة الانجابية، والرعاية الصحية السليمة للأم والطفل، وبناء بيئة أسرية آمنة وصحية، إلى جانب تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني، والتعريف بالإنجازات القومية ودورها في دعم مسيرة التنمية.

وشهدت الفعاليات تنوعًا في الموضوعات المطروحة وفقًا لاحتياجات كل محافظة، حيث ناقش مركز إعلام البحيرة قضايا الوعي السكاني ومستقبل الشباب، ونظم مركز إعلام مطروح ندوة حول المبادرات الرئاسية ودعم الأسرة، فيما تناولت ندوة مركز إعلام أسوان دور الأسرة باعتبارها حجر الأساس في صياغة هوية المجتمع وحمايته.

كما شارك مركز إعلام الجيزة في فعاليات الأسبوع السكاني تحت شعار "عشان ولادنا"، وناقش مركز إعلام القليوبية التغيرات الفسيولوجية للمراهقين وأثرها في بناء شخصية متوازنة وأسرة مستقرة، بينما تناول مركز إعلام بئر العبد العلاقة بين استقرار الأسرة وحسن تربية الأبناء وأهمية الوعي بالقضايا السكانية في بناء الإنسان.

وفي السياق ذاته، نظم مركز إعلام البحر الأحمر لقاءً حول الوعي الصحي والإنجابي للفتيات.

وتعكس مشاركة الهيئة في هذه الحملة حرصها على تعزيز الشراكة مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان ومختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتكامل الجهود لنشر الوعي بالقضايا التي تمس حياة المواطنين، بما يسهم في بناء أسرة واعية وقادرة على تنشئة أجيال تتمتع بالصحة السليمة والوعي والانتماء.

السفير علاء يوسف الهيئة العامة للاستعلامات المجلس القومي للسكان فعاليات حملة هنتغير علشان ولادنا وزارة الصحة والسكان

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