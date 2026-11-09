مصر تستضيف فعالية سياحية فرنسية لتكريم أفضل 100 مندوب مبيعات

استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فعالية سياحية، لإحدى أبرز المجموعات السياحية العاملة في السوق الفرنسي، تحت رعاية الوزارة، بمدينة الأقصر، بمشاركة نحو 100 من ممثلي المجموعة وشركائها بالسوق الفرنسي.

السياحة في مصر

وقد اختارت مجموعة مصر لاستضافة هذه الفعالية هذا العام، والتي تنظمها سنويًا لتكريم أفضل مندوبي المبيعات وشركائها بالسوق الفرنسي، حيث شهدت تكريم أفضل 100 مندوب مبيعات، تقديرًا لإنجازاتهم، حيت تم اختيارهم بناءً على نتائج مسابقة امتدت على مدار ستة أشهر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن اختيار المجموعة لمصر لاستضافة هذه الفعالية يعكس الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري، كما يمثل فرصة مهمة لتعريف المشاركين بها عن قرب بما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة، ولا سيما مدينة الأقصر وما تزخر به من آثار مصرية فريدة ومتنوعة.

وأضاف أن استضافة الهيئة لهذه الفعالية تأتي في إطار حرصها على تعزيز التعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران في مختلف الأسواق السياحية، ومن بينها السوق الفرنسي، الذي يُعد أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، بما يسهم في دعم جهود الترويج للمقصد السياحي المصري، وزيادة الحركة السياحية الوافدة منه، وتعزيز مكانة مصر كإحدى الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح الفرنسي.

وخلال الجلسة الحوارية التي عُقدت على هامش الفعالية، ألقت الأستاذة نرمين حنفي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية، كلمة رحبت خلالها بالمشاركين، مؤكدة على أهمية مواصلة التعاون مع شركاء المهنة بالسوق الفرنسي، بما يسهم في إبراز ما تتمتع به مصر من تنوع وثراء في المقومات والمنتجات والتجارب السياحية، وتعريف السائح الفرنسي بها، بما يدعم زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي إلى المقصد المصري.

وعلى هامش الفعالية، نظمت الهيئة، ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات السياحية، برنامجًا سياحيًا للمشاركين، تضمن زيارة عدد من أبرز المواقع السياحية والأثرية بمدينة الأقصر، من بينها وادي الملوك، ومعبد حتشبسوت، وتمثالا ممنون، ومعبدا الكرنك والأقصر، بما أتاح لهم فرصة التعرف عن قرب على ما تزخر به هذه المواقع من آثار فريدة تجسد عظمة وتفرد الحضارة المصرية العريقة.