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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صورة محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن تثير الجدل.. وهاني حتحوت يكشف التفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

أثار النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة له عقب تسجيل هدف في مرمى ألانيا سبور بالدوري التركي، وذلك بالتزامن مع رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر.

وتناول الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، رد فعل محمد صلاح عقب رحيل حسام حسن، مشيرًا إلى أن الجماهير كانت تترقب موقف قائد المنتخب، خاصة في ظل الأنباء التي ترددت خلال الأيام الأخيرة بشأن وجود توتر في العلاقة بين الطرفين، بالتزامن مع سفر هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، للقاء صلاح.

وأوضح حتحوت أن مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نفى وجود أي دور لمحمد صلاح في رحيل حسام حسن، أو تدخله في هذا الملف، إلا أن صورة صلاح عقب تسجيل هدفه أعادت التساؤلات حول موقفه من رحيل المدير الفني السابق للمنتخب.

وأشار إلى أن بعض المتابعين ربطوا بين طريقة احتفال صلاح بالهدف، وظهوره بإشارة النصر، وبين رحيل حسام حسن، معتبرين أنها قد تحمل رسالة غير مباشرة، بينما رأى آخرون أنها مجرد طريقة معتادة يحتفل بها اللاعب عند تسجيل الأهداف.

وأضاف أن محمد صلاح سبق أن نشر صورًا عديدة بالطريقة نفسها عبر خاصية «ستوري» على إنستجرام، لكن اللافت هذه المرة هو نشر الصورة في منشور على حسابه الرسمي، وليس ضمن القصص المؤقتة، وهو ما زاد من اهتمام المتابعين بها.

واختتم هاني حتحوت حديثه بالإشارة إلى أن هناك من يرى الصورة احتفالًا بالهدف الذي سجله صلاح، بينما يربطها آخرون برحيل حسام حسن، باعتبارها أول ظهور للنجم المصري بعد الإعلان عن نهاية رحلة العميد مع المنتخب الوطني.

محمد صلاح قائد منتخب مصر حسام حسن

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