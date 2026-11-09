الدفاع المدني بغزة: مراكز الإيواء في القطاع تضررت من المنخفض الجوي

أكد متحدث الدفاع المدني بغزة، أن معظم مراكز الإيواء في القطاع تضررت جراء المنخفض الجوي، حسب قناة “ القاهرة الإخبارية”.

وحذر متحدث الدفاع المدني بغزة، من كارثة بسبب تعطل مركبات الدفاع المدني في القطاع.

وفي استجاية لنداء الاستغاثة من قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي تواجهها الأسر النازحة مع حلول فصل الشتاء، دفع الهلال الأحمر المصري، اليوم، بخيام تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة ضمن قوافل «زاد العزة .. من مصر إلى غزة»، بهدف توفير مأوى بديل للأسر المتضررة من المنخفض الجوي، ومساندتها في مواجهة الأمطار الغزيرة.

وأطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 308، محملة بشاحنات من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.