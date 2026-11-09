إيمان رجائي عضو لجنة تحكيم وتتولى تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة للطفل

وقع إختيار اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام في دورته الرابعة على الفنانة إيمان رجائي عضو لجنة التحكيم لتقوم بتقديم حفل الإفتتاح والذي من المقرر اقامته بمسرح نهاد صليحة غدا الثلاثاء.

كانت إيمان رجائي قد انضمت لعضوية لجنة التحكيم لمهرجان الطفل العربي في دورته الرابعة التي تضم أيضا أ.د وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقي وعميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون "مصر"، الفنانة عايدة فهمي "مصر"، المخرج واصف الدلالعة "الأردن"، المخرجة كريمة بدير "مصر"، المؤلف المسرحي أسامة بن زايد "عمان"، الفنانة إيمان رجائي "مصر" والفنان طه خليفة "مصر".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يقام خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري ويشارك في الدورة الرابعة من المهرجان خمسة عروض مسرحية ضمن الفئات الموجه للطفل وهى:

"مملكة السكر" من إخراج ناظم نور الدين وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، "مملكة إيليرا" من إخراج عبد الله الحريبي وإنتاج مسرح خورفكان للفنون بالإمارات العربية المتحدة، "جزيرة القمر" من إخراج محمود الزعوك وإنتاج وزارة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية، "مملكة المهن العظيمة" من إخراج محمد بن حيدر وإنتاج فرقة أوبار المسرحية بسلطنة عمان والعرض المسرحي السكندري "مدينة الأحلام" من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وإخراج سارة محمد السيد.

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تنظمه جمعية الفن والثقافة "بتاح" تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وأكاديمية الفنون ونقابة المهن التمثيلية والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

كان الفنان إيهاب فهمي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية قد قام بتكليف إيمان رجائي مديرا لدار عرض مسرح مصر الذي من المقرر افتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة.