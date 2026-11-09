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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة ينعي حمدي حمدان مدرب أسوان السابق ومنتخب مصر للشباب

حمدي حمدان
حمدي حمدان
حمزة شعيب

خيّم الحزن على الوسط الرياضي المصري، عقب وفاة حمدي حمدان، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، والمدرب الأسبق لمنتخب مصر للشباب، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم المدرب الراحل، وسط حالة من الحزن بين الأوساط الرياضية، خاصة في محافظة أسوان، التي شهدت جانبًا كبيرًا من مسيرته التدريبية، وارتبط اسمه بناديها لسنوات طويلة.

مسيرة حمدي حمدان التدريبية

ترك حمدي حمدان بصمة واضحة في مجال التدريب، حيث بدأ مشواره بالعمل داخل قطاعات الناشئين بنادي أسوان، واهتم باكتشاف المواهب الشابة وتطوير قدراتها الفنية، قبل أن يتولى القيادة الفنية للفريق الأول بالنادي خلال مشاركته في دوري المحترفين.

ولم تقتصر مسيرة المدرب الراحل على الأندية، بل امتدت إلى المنتخبات الوطنية، بعدما انضم إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، ليشارك في إعداد وتأهيل جيل جديد من المواهب الكروية المصرية.

وفي يناير 2021، حرصت أكاديمية النادي الأهلي بأسوان على تكريم حمدي حمدان، احتفاءً بانضمامه إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، وتقديرًا لما قدمه من جهود خلال فترة عمله بالأكاديمية.

انجازات وبصمة في الكرة المصرية

وحصل حمدي حمدان على الرخصة التدريبية الدولية «A»، التي عكست مسيرته المهنية في مجال التدريب، حيث جمع بين العمل في قطاعات الناشئين وقيادة الفرق الأولى والمشاركة في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

ويمثل رحيل المدرب خسارة جديدة للكرة المصرية، بعدما أفنى سنوات من عمره في العمل بالمجال التدريبي، وساهم في اكتشاف وتطوير العديد من المواهب الشابة، تاركًا خلفه مسيرة حافلة بالعطاء داخل الملاعب المصرية.

حمدي حمدان نادي اسوان منتخب مصر للشباب

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