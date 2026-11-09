البابا تواضروس: الكنيسة القبطية مؤسسة من مؤسسات القوة الناعمة للوطن

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس بمثلث الأمل بالتجمع السادس، القاهرة الجديدة، الكائنة في المقر الإداري الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك بمناسبة بدء الصلاة فيها، بعد تجهيزها لاستقبال المصلين.

وصلى قداسته قداس عيد ظهور رأس القديس مار مرقس الرسول فيها بمشاركة ٢٤ من الآباء المطارنة والأساقفة، ووكيلي البطريركية، والآباء سكرتارية قداسة البابا، وعدد من الآباء الكهنة، بينما قاد مردات القداس خورس الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس.

شارك في الصلوات كذلك رئيسات أديرة الراهبات، وعدد من الأراخنة والنواب بمجلسي النواب والشيوح، وممثلون عن مختلف المؤسسات الكنسية.

كان قداسة البابا قد وصل صباح اليوم إلى المقر الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان في استقباله الآباء المطارنة والأساقفة وتوجه إلى الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون ألحان استقبال الأب البطريرك، حيث بدأت صلوات القداس.

وفي عظة القداس أعلن قداسة البابا عن افتتاح كنيسة القديسين مار مرقس الرسول البابا كيرلس السادس في منطقه القاهره الجديدة فى مثلث الأمل في التجمع السادس.

وقال: "منذ عامين جئنا وصلينا القداس عندما اكتمل الهيكل الخرساني لهذه الكنيسة، واليوم بعد أن اكتمل تجهيز الكنيسه نفتتحها بالقداس الإلهي والتي هي نواة هذا المشروع الكبير.

واستعرض قداسته ملابسات اختيار منطقة مثلث الأمل ليكون فيها المقر الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قائلاً: "في عام ٢٠١٣ تعرضت كنائس كثيرة إلى هجمات إرهابية، كما تعرض الوطن كله، وكان لابد أن تخرج منطقة الأنبا رويس المكتظة بالسكان إلى الفضاء الأوسع إلى هنا في مناطق القاهرة الجديدة"

وأكمل: "كان هذا هو فكر الدولة والجمهورية الجديدة فأنشئت العاصمة الجديدة والتجمعات الجديدة وصارت في أماكن أوسع بدلاً من الزحام الموجود في القاهرة، كان الفكر الجديد الذي تقوده القيادة السياسية يتجه نحو فكرة أن يخرج الشعب المصري إلى مساحات أرحب وحاليًا بحسب الامتدادات العمرانية الجديدة أصبح المصريون يسكنون على مساحه ١٤٪ من مساحة مصر بدلا من ٧٪ وهي النسبة التي كانت عليها مصر من قبل، وهذا يعتبر تطورًا كبيرًا جدًا وهذه هي الجمهورية الجديدة وإنجازاتها المتعددة، ومن بين إنجازاتها هذا مشروع المقر الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية"

وروى قداسة البابا قصة ترخيص وبدء بناء المقر الحديد: "وقت حكومة السيد المهندس إبراهيم محلب في عام ٢٠١٤ تقدمنا بطلب تمت الموافقة عليه وفي في شهر أبريل عام ٢٠١٥ بعد حادث شهداء ليبيا بشهرين صدر القرار الجمهوري رقم ١٧٠ لسنه ٢٠١٥ بأن يكون هذا المكان امتدادًا وملحقًا بالكاتدرائية المرقسية في العباسية بالأنبا رويس ومنذ ذلك الوقت بدأنا في وضع المخطط العام وبناء السور وكل ما استلزم من تراخيص وخطوات إلى أن اكتمل المخطط المعماري العام وقد بدأنا في نواة هذا المشروع الممتد بهذه الكنيسة الجميلة وتم تسميتها باسم القديس مارمرقس والبابا كيرلس وهو خط امتداد الكنيسة من القرن الأول الى القرن العشرين بسلسلة لم تنقطع من الآباء البطاركة وامتدادات الكنائس والأديرة"

وعن تصميمات المقر ومبانيه قال قداسته: "هذه الكنيسة لها تصميم معماري فريد ومتميز وبها لمحات فنية كثيرة بدأ الإنشاء فيها عام ٢٠٢٢ وبعدها بدأ إنشاء المباني التعليمية وقد تقدمنا أيضًا وأخذنا تراخيص خاصة بالمباني الخدمية وهي تحت الإنشاء الآن وتشمل مبنى المنارة وهي العلامة التي تميز المكان، وهي منارة مرتفعة وغير مرتبطة بجسم الكنيسة وستكون بمثابة علامة للمنطقة. وأيضًا مبنى السكن البابوي وبه قلاية البابا والمعاونين وبعض الإدارات والسكرتارية وبعض القاعات والتفاصيل الأخرى، أما المبنى الثالث فهو مبنى النصب التذكاري وهو بمثابة الذاكرة للكنيسة وسوف يحتوي على متحف وقاعات دراسية وتاريخية وأرشيف خاص بالكنيسة كلها وغيرها من المفردات، وتمتاز الكنيسة بتجهيزات رقيقة للغاية ومفرحة نجد في الأرضية تصميمًا لصليب كبير مزين بسعف النخل وهو تصميم كنسي وكتابي جديد وجميل، وفي حامل الأيقونات نجد تصميمًا جديدًا يأخذ شكل المثلث المزين بتفاصيل كتابية جميلة، ويوجد ثلاث هياكل الأوسط على اسم القديسين مار مرقس والبابا كيرلس والآخران على اسم الأنبا أنطونيوس والشهيدة دميانة وكلهم شخصيات مصرية، وبهذه الصورة نجد حامل الأيقونات يحوي تفاصيل رقيقة مثل نقش للخمس خبزات وسمكتين فوق الهيكل البحري، وفوق الهيكل القبلي نقش للأجران الستة الخاصة بمعجزة قانا الجليل وهي أول معجزة صنعها السيد المسيح، وتبقى خطوة واحدة خاصة بهذه الكنيسة وهي التدشين.

وأضاف: "الكنيسة القبطية تعد من مؤسسات القوة الناعمة للوطن فالوطن يحتاج إلى كل من القوة الكبيرة والقوة الناعمة والكنيسة المصرية بتاريخها العريق هي كنيسة وطنية من الدرجة الأولى وهي مرتبطة بالوطن وتصلي من أجله وتعد المواطنين الصالحين وتكون مركز إشعاع ومركز ثقافي من أجل الوطن كله"

وقال: "نشكر الله الذي أعطانا هذه النعم الكثيرة ونحن في هذه الكنيسة نحتفل في هذا اليوم بتذكار ظهور رأس مار مرقس وتكريس كنيسته لذلك اخترنا هذا اليوم ليكون هو عيد هذا الكنيسه وهو يوم ٣٠ بابة الموافق ٩ نوفمبر"

وتحدث قداسة البابا عن ثلاث بركات ينالها الحاضرون اليوم في هذه المناسبة، قائلاً:

١- سنبدأ الصلاة في هذه الكنيسة في السبت الأول من كل شهر.

٢- أرسل الله لنا سبعة من رفات القديسين مار مرقس الرسول والشهيد مار جرجس والبابا أنيانوس والأنبا باخوميوس أب الشركة، والقديس أُمبروسيوس أسقف ميلان والقديس ثيئودوسيوس أسقف ميلان والقديسة مريم المجدلية وسوف يتم وضعها بالمقصورات الخاصة بها.

٣- بعد نهاية القداس سنقدم هدية تذكارية لكل واحد تذكارًا لهذا اليوم الجميل وهذا العيد.

وأشار قداسته إلى أن القس تادرس رياض كاهن كنيسة السيدة العذراء بمدينة الرحاب، سيتولى تدبير الخدمة في كنيسة القديسين بالمقر الجديد في مثلث الأمل

كما تعلمنا أن نعمد المكان بالصلاة لذا كان يجب أن نبدأ بالكنيسة لتكون سبب نعمة للمكان.





وأود ان اشكر كل من له تعب في هذا العمل العظيم فتوجد أعمال كثيره في الكنيسة لا يمكن أن أحصيها ونشكر الله الذي أتى بنا إلى هذه الساعة بهذه الصورة الجميلة أشكر حضوركم جميعًا وهذا المشروع وأنتم شهود على بدء العمل فيه وهو تاريخيًا يعتبر المقر الثامن للبطريركية وأنتم جميعًا شهود على بداية هذا المقر الجديد للكنيسة القبطية المصرية، وهذا يوم مهم جدًا وبنعمة ربنا ينمو هذا العمل بصلواتكم ومساهماتكم، ونؤمن كثيرًا أن العمل ينمو بالصلوات لذلك أطلب إليكم أن تصلوا من أجل مشروع مثلث الأمل في صلواتكم الخاصة، نشكر الله كثيرًا ونشكر كل المسؤولين على مساعدتهم ومساندتهم ولا يفوتني أن أشكر الأمن ورجال النظام وكل الشركات القائمة بالعمل هنا ونسعد دائمًا بوجود المهندسين معنا والكل يشارك معنا وأرجو أن يكون للجميع مشاركة في هذا العمل وهذا العمل هو ملك للكنيسة كلها أشكركم جميعًا.