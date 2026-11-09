قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمويل أوروبي وألماني بـ 108 ملايين يورو لدعم تخزين الطاقة بالبطاريات داخل مجمع بنبان بأسوان
رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء
هشام يكن يكشف حقيقة هدم البوابة الرئيسية لنادي الزمالك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين
مدير كونيا سبور: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر حاليًا
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منير أديب: الحكم النهائي بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب يضيق الخناق عليها

حكم
حكم
عادل نصار

قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن الإجراءات القانونية المتعلقة بإدراج التنظيم على قوائم الكيانات الإرهابية استغرقت سنوات طويلة، موضحًا أن الهدف الرئيسي للمحكمة كان الاطلاع على القضية قبل إصدار حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحكم يتناول التنظيم بصورة شاملة، ولا يقتصر على الجرائم التي ارتكبها بعد عام 2013، وإنما يمتد إلى الجرائم التي ارتكبها منذ نشأته الأولى، باعتبار أن التنظيم، وفقًا للحكم القضائي، وُضع على القوائم السوداء للإرهاب.

وأوضح أن كل من ينتمي إلى التنظيم أو ينتمي إلى الفكرة التي يدعو إليها يُدرج تبعًا لذلك على القوائم السوداء للإرهاب، بما يترتب عليه من إجراءات، من بينها المنع من السفر وعدم السماح له بشغل وظيفة عامة، إلى جانب الإجراءات الأخرى المرتبطة بالحكم القضائي.

وأشار إلى أن هذا يمثل الفارق بين الحكم المؤقت، الذي كان يتناول وضعية التنظيم وأعضائه، والحكم النهائي والبات، الذي لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة أخرى، لافتًا إلى أن الحكم يسري بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن الشخص الذي ينتمي إلى التنظيم ويرغب في القدوم إلى القاهرة سيُتعامل معه وفقًا للحكم النهائي الصادر بحق التنظيم، لمجرد رفعه شعار التنظيم أو دعوته إلى أفكاره المتطرفة.

وفيما يتعلق بمحاولات الجماعة إعادة تقديم نفسها سياسيًا وإعلاميًا، قال أديب إن التنظيم سعى منذ سنوات قليلة إلى البحث عن واجهات أخرى يحاول من خلالها العودة إلى المشهد السياسي، ليس في مصر وحدها، وإنما في العديد من الدول العربية، موضحًا أن أغلب الدول العربية بدأت تنتبه إلى خطر التنظيم، واتجهت إلى إدراجه، بموجب قرارات تنفيذية، على اللوائح السوداء للإرهاب.

وأكد أن صدور القرار من السلطة القضائية في صورة حكم نهائي وبات من شأنه أن يضيّق الخناق بصورة أكبر على محاولات التنظيم العودة إلى المشهد السياسي من خلال واجهات أخرى.

منير أديب الحركات المتطرفة الإجراءات القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

محمد صلاح

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

برنامج الإرشاد المهني لملتقى القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة يكشف تفاصيل برنامج الإرشاد المهني بملتقى القاهرة السينمائي.. 5 مسارات متخصصة لدعم صناع الأفلام

مشروع مسرح عرائس أم كلثوم

ساقية الصاوي تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيس مسرح عرائس أم كلثوم

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد