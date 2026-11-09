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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين الأراضي وغلق الممرات العشوائية بمحيط مزلقان

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
أ ش أ

وجه محافظ سوهاج طارق راشد، بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة المقدمة عبر المنصة الوطنية، واستكمال المعاينات التي سدد المواطنون رسومها، وتسريع إجراءات الطلبات التي لم يتم التعاقد عليها حتى الآن، مع إزالة كافة المعوقات التي تواجه المواطنين، وعدم السماح بتراكم الطلبات أو تأخر فحصها، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

جاء ذلك، اليوم، خلال ترؤس محافظ سوهاج اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الإنجاز بمختلف المراكز والمدن، وبحث سبل تسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات أمام استكمال إجراءات التقنين، بما يضمن تحقيق المستهدف من المنظومة والحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين الجادين.

وأكد المحافظ، على أهمية سرعة إخطار المواطنين بسداد رسوم المعاينة واستكمال باقي الإجراءات المقررة، مع تكثيف أعمال الفحص والمعاينات الميدانية، وسرعة إنهاء الملفات المستوفاة، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان انتظام العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

ووجه بالتنسيق بين منظومة التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لإعداد المحاضر التنسيقية اللازمة خلال المعاينات الميدانية، في الحالات التي تكون فيها الأراضي تابعة لجهات ولاية لم تفوض المحافظة على أن يتم اعتماد هذه المحاضر بخاتم شعار الجمهورية من جهة الولاية والوحدة المحلية، بما يضمن استيفاء الإجراءات القانونية وسرعة استكمال ملفات التقنين.

وشدد على ضرورة الانتهاء من جميع المعاينات المتأخرة بمختلف الوحدات المحلية خلال أسبوع، مع متابعة موقف الطلبات المقرر استردادها، وسرعة إرسال النماذج الخاصة بالاسترداد وفقًا للتوجيهات المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وإعداد تقارير دورية بموقف التنفيذ لعرضها عليه، موجهاً باستمرار المتابعة الميدانية والإدارية لمنظومة التقنين، وتكامل جهود جميع الجهات المشاركة، والإلتزام بجدول زمني محدد لإنجاز الملفات، بما يحقق سرعة إنهاء الإجراءات وحفظ حقوق الدولة، وتيسير تقنين أوضاع المواطنين الجادين.

وفي سياق آخر، أكد محافظ سوهاج بدء تنفيذ إجراءات عاجلة لغلق جميع الممرات والفتحات غير القانونية المحيطة بكوبري المشاة بمنطقة «مزلقان الثلاث كباري» بنطاق مركز ومدينة سوهاج، مشددًا على عدم السماح بمواصلة أي ممارسات تعرض حياة المواطنين للخطر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية.

وأوضح محافظ سوهاج، أن الأجهزة التنفيذية بدأت في إقامة حوائط خرسانية صلبة وإغلاق الفتحات العشوائية لمنع استخدامها في العبور غير الآمن، وذلك عقب رصد وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة منشورات وصورًا متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن استغلال بعض المواطنين لهذه الفتحات بدلًا من استخدام كوبري المشاة المخصص للعبور.

وأشار المحافظ، إلى أن تلك السلوكيات تمثل خطورة بالغة على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة المواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، وأنه لن يتم التهاون مع أي ممرات غير قانونية تعرض حياتهم للخطر.

وناشد محافظ سوهاج، المواطنين وقاطني المنطقة ضرورة الالتزام باستخدام كوبري المشاة باعتباره الوسيلة الآمنة والمخصصة لعبور خطوط السكك الحديدية، حفاظًا على أرواحهم وأرواح أبنائهم، مؤكدًا مواصلة جهود المحافظة في التعامل الفوري مع أي ممارسات أو مخالفات من شأنها تهديد السلامة العامة.

السلوكيات محافظ سوهاج المواطنين

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