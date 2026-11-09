طبول الحرب تدق في أوروبا.. روسيا تكشف موعد المواجهة مع الناتو

أكدت رئيسة الوفد الروسي في مفاوضات فيينا يوليا جدانوفا، اليوم الاثنين أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يستعد علناً لنزاع مع روسيا ويتوقع وقوعه خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

المواجهة بين روسيا والناتو

وأضافت رئيسة الوفد الروسي في مفاوضات فيينا، أنه على الرغم من تصريحات الأمين العام لحلف الناتو مارك روته التي يدعي فيها عدم وجود تهديد وشيك من روسيا إلا أن الحلف يواصل الكشف عن خطط عدائية جديدة، بحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وشددت جدانوفا، على أن حلف الناتو يستعد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا، وكل من الحلف والاتحاد الأوروبي يعملان على زيادة إنفاقهما الدفاعي بوتيرة متسارعة كما يقومان بتكثيف الإنتاج العسكري.

وأمس الأحد، أفادت تقارير بأن المبعوث الأمريكي طرح نموذج مجلس روسيا والناتو، الذي تأسس عام 2002 للحوار حول الأمن وضبط التسلح ومكافحة الإرهاب.

يأتي ذلك، في محاولة لإعادة تعيين الترتيبات الأمنية، وذلك قبل جولة المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا المقررة يومي 10 و11 نوفمبر في أبوظبي.