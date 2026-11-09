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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق لمتابعة مستوى الخدمات الطبية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بعدد من أقسام المستشفى، والتي تشمل الأقسام الداخلية لتخصصات التجميل، وأمراض الجهاز التنفسي، وجراحة الأورام، وطب الأورام، وجراحة القلب والصدر، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والكلى، ومناظير الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى عناية الطوارئ.

شدد المحافظ على الدكتورة الشيماء حاتم، مديرة المستشفى، بضرورة المتابعة المستمرة للشركة المسند إليها تنفيذ الأعمال، والعمل على سرعة الانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة أثناء التنفيذ، تمهيداً لاستلام الأقسام وتشغيلها ودخولها الخدمة، بما يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

كما تفقد المحافظ قسم الأطفال وعناية الأطفال، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، واستفسر من ذويهم عن مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، ومدى توافر أوجه الرعاية اللازمة لهم.

ومن جانبها، استعرضت مديرة مستشفى الأحرار التعليمي، منظومة العمل بالمستشفى، موضحة أن المستشفى يقدم خدمات الاستقبال وفق جدول تشغيل أيام الأحد والثلاثاء والخميس، إلى جانب استقبال الحالات الطارئة على مدار أيام الأسبوع من السبت إلى الجمعة، مشيرة إلى أن المستشفى يستعد لإدخال عدد من الخدمات الطبية الجديدة، تشمل إنشاء وحدة لعلاج السكتة الدماغية، وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ، وتشغيل جهاز تفتيت الحصوات، إلى جانب تشغيل صيدليات الخلط الوريدي، بما يدعم تنوع الخدمات الطبية والتخصصية المقدمة للمترددين على المستشفى.

أضافت مديرة المستشفي أنه تم افتتاح العيادات الداعمة لقسم الاستقبال والطوارئ في خمسة تخصصات طبية، هي: الباطنة، والجراحة، والعظام، والأطفال، والكلى، فضلاً عن استحداث إدارة لخدمة المواطنين، بهدف تيسير حركة المرضى داخل المستشفى، ومساعدتهم في التنقل بين الأقسام المختلفة، وتوجيههم للحصول على الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة بسهولة ويسر.

وفي ختام الزيارة، شدد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بحسن استقبال المرضى وذويهم، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير الإرشاد اللازم لتوجيه المترددين إلى الأقسام الطبية المختصة، مع التأكيد على تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية، وتذليل أي معوقات قد تواجه المرضى أثناء حصولهم على الخدمة.

بمدينة الزقازيق مستشفى الأحرار التعليمي الشرقية محافظ الشرقية

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