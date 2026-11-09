محافظ الشرقية يفاجئ عيادات التأمين الصحي بمستشفى المبرة في الزقازيق

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية العاملين بعيادات التامين الصحي بمستشفي المبره بمدينة الزقازيق للتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم وإلتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المقررة لهم والوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي للإطمئنان على جاهزية المستشفيات لتقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للمرضى والمترددين.

تفقد المحافظ قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى المبرة لمتابعة إنتظام سير العمل والوقوف على مستوى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية الأولية المقدمة للمترددين وتحويلها للقسم المناسب داخل المستشفى لإستكمال مرحلة العلاج ، مشدداً على الأطباء وطاقم التمريض بحسن استقبال المرضي والمترددين.

كما تابع المحافظ سير العمل بعيادة الأشعة التليفزيونية والإيكو وصيدلية المستلزمات الطبية للوقوف على مدى توافر الأدوية داخل الصيدلية ، موجهاً بسرعة جرد الأصناف وتوفير النواقص لتقديم أفضل خدمة صحية وعلاجيه.

أجرى محافظ الشرقية حواراً مع المرضي للإطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم واستفسر منهم إذ هناك أي تقصير في الخدمة أو نواقص في العلاج، مكلفاً الدكتور رضا الديب مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الورقية اللازمة لهم وكذلك صرف الأدوية بصورة منتظمة مراعاة لكبار السن ، مؤكداً لهم أن "خدمتكم تاج علي رؤوسنا جميعاً ونحن هنا لخدمتكم ورعايتكم" متمنياً لجميع المرضى الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

وخلال الجولة التفقدية أوضح مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية أنه تم إنشاء لجنة المفاصل للعظام بالمستشفى عقب نقلها لمحافظة القليوبية ، وكذلك استئناف عمل لجنة قلب الإطفال بالمستشفى ، فضلاً عن تفعيل خدمات الأرشيف المميكنة لملفات المرضى لسرعة متابعة دخول الحالات من خلال الحجز المسبق المميكن ، للتيسير على المرضى وذويهم وتقديم الخدمات العلاجية واعتماد القرارات الطبية.

أكد محافظ الشرقية تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بوحدات ومستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة للارتقاء بالرعاية الصحية والعلاجية للمرضى.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور رضا الديب مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.