جائزة زايد للأخوّة الإنسانية تعلن تلقي ترشيحات من 90 بلدا لدورتها 2027

أعلنت جائزة زايد للأخوّة الإنسانية تلقيها أكثر من 380 ترشيحاً من أكثر من 90 بلداً لدورتها لعام 2027، مسجّلةً بذلك رقماً قياسياً في عدد الترشيحات وأوسع مشاركة جغرافية في تاريخها.

وشهدت الجائزة في دورتها لعام 2027 استقبال ترشيحات من 21 بلداً لأول مرة، من بينهم ألمانيا وهولندا وغيرها، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والهند في صدارة الدول الأكثر تقديما للترشيحات.

وتتنوع مجالات الترشيح لهذه الجائزة العالمية المستقلة، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، لتشمل عدداً من القضايا الإنسانية، بدءاً من تعزيز التعايش السلمي، ومروراً بترسيخ التفاهم بين الثقافات، والنهوض بالتعليم وتطوير مقومات الرعاية الصحية، ودعم العمل المناخي، ووصولاً إلى تمكين أصحاب الهمم وكبار السن.

وتتولى لجنة التحكيم لدورة عام 2027 مراجعة الترشيحات وتقييمها، وتضم في عضويتها خمس شخصيات عالمية بارزة، هي: مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال السابق، وبرهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورئيس جمهورية العراق السابق، ونعمت عون، السيدة الأولى للجمهورية اللبنانية، ومولين أشيمباييف، رئيس مجلس الشيوخ السابق في كازاخستان؛ والكاردينال جيانفرانكو رافاسي، الرئيس الفخري للمجلس البابوي للثقافة بالفاتيكان.



حفل رسمي في أبوظبي

وتختار لجنة التحكيم المكرّمين بالجائزة وتحتفي بهم في حفل رسمي في أبوظبي في شهر فبراير 2027.

وتحمل «جائزة زايد للأخوّة الإنسانية» اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الوالد المؤسس لدولة الإمارات، وتُمنح للأفراد والمؤسسات حول العالم الذين يقدّمون إسهامات جليلة في مجال النهوض بقيم الأخوّة الإنسانية والتعايش السلمي.

وتأسست «جائزة زايد للأخوّة الإنسانية»، الجائزة السنوية العالمية المستقلة، عام 2019 عقِب اللقاء التاريخي في أبوظبي، والذي جمع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا الراحل فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، ووقَّعا خلاله وثيقة الأخوّة الإنسانية التاريخية.