تنفيذا لتوجيهات الوزير.. وفد من الأوقاف يعزي أسر المتوفيين بحادث قطار العياط

توجه الشيخ سيد عمارة، مدير مديرية أوقاف الجيزة، برفقة عدد من قيادات المديرية، إلى مستشفى العياط المركزي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار العياط، ومتابعة أوضاعهم الصحية، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم، إلى جانب تقديم واجب العزاء والمواساة لأسر المتوفين ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وتأتي الزيارة في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على مساندة المواطنين في أوقات الأزمات والمحن، من خلال التواصل المباشر مع المصابين وأسرهم، والوقوف إلى جانبهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي، بما يعزز قيم التكافل والتراحم والتضامن بين أبناء المجتمع.

وتؤكد هذه الخطوة امتداد رسالة وزارة الأوقاف إلى جانب دورها الدعوي، لتشمل المشاركة المجتمعية ومساندة المواطنين في مختلف الظروف، خاصة خلال الأوقات الصعبة التي تتطلب التكاتف وتقديم الدعم للمتضررين.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرارها في تقديم الدعم المعنوي للمصابين وأسرهم، والوقوف إلى جوارهم خلال هذه الظروف، داعية الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.