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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور في مهب الريح.. استبعاد المنتخب يضاعف الضغوط على نجم الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
منتصر الرفاعي

تلقى إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي ضربة جديدة بعد خروجه من حسابات منتخب مصر في القائمة التي أعلنها علي ماهر المدير الفني الجديد للفراعنة استعدادا لمواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاء غياب عاشور عن القائمة رغم جاهزيته الفنية والبدنية وانتظامه في التدريبات الجماعية للأهلي، ليطرح تساؤلات حول أسباب ابتعاده عن المنتخب في الفترة الحالية، خاصة أن اللاعب كان أحد العناصر التي حظيت باهتمام الجهاز الفني للفراعنة خلال الفترات الماضية.

عدم المشاركة مع الأهلي وراء استبعاد إمام عاشور

وجاء ابتعاد إمام عاشور عن المشاركة في المباريات مع الأهلي كان السبب الرئيسي وراء عدم استدعائه للمنتخب بعدما غاب عن آخر خمس مواجهات للفريق في مختلف البطولات بقرار فني من الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة.

وبحسب مصدر فإن علي ماهر لديه قناعة بإمكانات إمام عاشور لكنه فضل عدم ضمه في ظل ابتعاده عن المشاركة الرسمية مع فريقه على أن يعيد تقييم موقفه خلال المعسكر المقبل في مارس.

أرقام إمام عاشور تثير القلق في بداية الموسم

ولم تكن أزمة غياب المشاركة وحدها هي التي أحاطت باللاعب، إذ كشفت الأرقام عن بداية متواضعة له خلال الموسم الحالي بعدما شارك في أربع مباريات فقط بإجمالي 242 دقيقة، ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف وفقا للإحصائيات المنشورة عن مشاركاته.

وكان الأهلي قد أوضح في بيان رسمي سابق أن استبعاد إمام عاشور من بعض المباريات جاء لأسباب فنية مؤكدا انتظام اللاعب في التدريبات والتزامه الكامل وعدم معاناته من إصابة.

فرصة جديدة أمام إمام عاشور لاستعادة مكانه

ويصبح أمام إمام عاشور تحدي مهم خلال الفترة المقبلة يتمثل في استعادة مكانه داخل تشكيل الأهلي والحصول على فرصة المشاركة بانتظام حتى يتمكن من العودة إلى حسابات منتخب مصر.

ويمثل غياب اللاعب عن معسكر نوفمبر رسالة واضحة بشأن أهمية المشاركة مع الأندية كأحد المعايير التي يعتمد عليها الجهاز الفني في اختيار عناصر المنتخب بينما تبقى عودته مرهونة بما سيقدمه خلال المباريات المقبلة مع الأهلي.

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