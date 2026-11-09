القومي للمرأة بالبحر الأحمر ينفذ أولى تدريبات ريادة الأعمال بمدينة رأس غارب

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر أولى فعاليات برنامج "ريادة الأعمال" بمدينة رأس غارب على مدار يومين، وذلك بمقر جمعية عباد الرحمن بمشاركة 25 سيدة، ضمن المرحلة السادسة من البرنامج، الذي يستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قدرتها على إقامة وإدارة المشروعات الصغيرة.

وأوضح المجلس، فى بيان اليوم "الأثنين"، أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المرأة على اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، ومواجهة الأعباء المعيشية، بما يمكنها من تحسين مستوى معيشة أسرتها والمساهمة في تنمية مجتمعها.

وأضاف المجلس ، أن البرنامج تناول عدداً من المحاور المهمة، من بينها أساسيات التخطيط والتسويق، ومبادئ ريادة الأعمال والابتكار، وكيفية تقييم الفرص وإدارة الوقت وتحديد الأولويات، إلى جانب التعريف بنموذج العمل التجاري والقواعد المحاسبية وإجراءات تسجيل وترخيص المشروعات، والجهات التي تقدم الدعم والخدمات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،حيث يأتي البرنامج ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المجلس إلى أنه من المقرر استمرار تنفيذ التدريبات بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا خلال شهري نوفمبر الجاري وديسمبر القادم والذي يستهدف تدريب 350 سيدة بالمحافظة على إدارة مشروعاتهن، من خلال مجموعة من المدربين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال.