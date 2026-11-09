شيرين فهمي يكشف عن كواليس الإفراج عن مرتضى منصور في قضية موقعة الجمل

كشف المستشار محمد شيرين فهمي تفاصيل الإفراج عن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية موقعة الجمل.

وقال شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «بغض النظر عن الأسماء التي تكون أمام المحكمة في القضايا، فإن الأوراق هي التي تحكم».

وأوضح أنه بعد عرض بعض المتهمين في القضية، قامت الدائرة بالفصل فيها، وتبين عدم وجود دليل يدين هذا المتهم أو غيره.

وتابع أن المحكمة تطّلع على أوراق القضية، ولا تنشغل بما يتردد في الشارع، مشيرًا إلى أن الأوراق أثبتت براءة المتهم.

وأشار إلى أن المحكمة لا تصدر أحكامًا بحبس أشخاص بناءً على مجرد احتمالات، ولذلك قررت الإفراج عن المتهم.